"جواز المتطوع" يحفّز منظمي دوري أبطال آسيا للنخبة على توثيق مشاركاتهم في البطولات الآسيوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2027 السعودية "جواز المتطوع" لـ (400) متطوع ومتطوعة من الشباب السعودي المشاركين في تنظيم نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل الجاري.

ويتميز الجواز بأنه شبيه بجواز السفر، ويتم ختمه عند المشاركة في كل بطولة، تقديرًا لدور المتطوعين في إنجاح البطولات الرياضية الآسيوية، وتشجيعًا لهم على الاستمرار والمشاركة في مختلف البطولات التي تقام تمهيدًا لكأس آسيا 2027.

ويشرف على عمل المتطوعين اللجنة المحلية المنظمة، حيث تقام مباريات نهائي الدوري على ملعبي مدينة الأمير عبدالله الفيصل، وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، بمشاركة نخبة من الأندية الآسيوية، مما يمنح المتطوعين فرصة لاكتساب خبرات عملية في بيئات احترافية.