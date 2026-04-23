الجاكومي يبرر مصافحته حمدوك في برلين: “دي مصافحة كورة.. ما سياسة”

علّق رئيس تنسيقية القوى الوطنية – مسار الشمال محمد سيد أحمد الجاكومي في قناة الجزيرة مباشر على الجدل الذي أثير عقب مصافحته لرئيس تحالف صمود ورئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك خلال مشاركتهما في مؤتمر برلين حول السودان، مؤكداً أن المصافحة لا تحمل أي أبعاد سياسية.

وقال الجاكومي إن حمدوك “فاجأه” بمد يده للمصافحة، مضيفاً أنه خاطبه قائلاً: “نحن مختلفين سياسياً لكن حب المريخ يجمعنا”، في إشارة إلى الانتماء الرياضي المشترك.

وأوضح الجاكومي أنه اعتبر تلك المصافحة “مصافحة كورة” لا علاقة لها بالمواقف السياسية، نافياً أن تعكس أي تقارب أو تغيير في موقفه من تحالف صمود أو قياداته.

وكان الجاكومي قد شارك ضمن وفد تنسيقية القوى الوطنية في مؤتمر برلين، الذي انعقد بمشاركة قوى مدنية سودانية وعدد من الأطراف الدولية والإقليمية، لمناقشة سبل إنهاء الحرب في السودان وتعزيز المسار السياسي.

وشهدت مشاركة الجاكومي جدلاً واسعاً، خاصة في ظل مواقفه السابقة الرافضة لبعض الأطراف المدنية المشاركة في المؤتمر، وتصريحاته التي أكد فيها تمسكه بخط سياسي مستقل، مع رفضه المساواة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.

وتأتي واقعة المصافحة في سياق حالة استقطاب سياسي حاد، حيث تثير مثل هذه المشاهد ردود فعل متباينة بين من يراها بادرة تهدئة، ومن يعتبرها تناقضاً مع الخطاب السياسي المعلن.

