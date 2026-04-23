عودة (1038)سوداني من مصر وتوقعات بعودة أعداد كبيرة عقب انتهاء إمتحانات الشهادة الثانوية

استقبل والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح بميدان الخليفه بامدرمان بصات العائدين من جمهورية مصر العربية بعدد ٢٣ بصا تقل على متنها ١٠٣٨ من العائدين..بحضور وكيل وزارة الحكم الاتحادي اباذر الحافظ والمدير التنفيذي لمحلية امدرمان الأستاذ سيف الدين مختار ورئيس المجلس الأعلى للسلم الاجتماعي وأعضاء لجنة العودة الطوعية من جمهورية مصر وقال الوالي واجبنا إستقبال هذه الوفود التي غابت عن الوطن وطيلة فترة الحرب شاكرا جمهورية مصر العربية والشعب المصري الذين استضافوا اعدادا كبيرة من السودانيين وقدموا لهم كل المعينات إضافة لكل الجهات التي ساهمت في التشجيع للعوده الطوعية ووعد بأن تقوم كل أجهزة الولاية بتقديم كل مافي وسعها لتحقيق الاستقرار للعائدين وإكمال كل الخدمات عبر الوحدات الإدارية بالمحليات بالولاية كما دعاهم للمساهمة في بناء الوطن وقال السودان يستحق منا جميعا ان نعمره..

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رحب بعودة المواطنين بعد هذه الفترة التي قضوها خارج أرضهم مرغمين بسبب الحرب داعيا لهم مقاما طيبا في بلدهم ونقل لهم تحايا رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء صاحب مبادرة العودة الطوعية للبلاد من مصر ودول الجوار.. وقال الوزير نحن في حكومة الأمل سنعمل بكل جد على تهيئة الظروف الملائمة للعوده وتوفير الخدمات الأساسية والعمل على مستوى الوزارة توفير ودعم سبل كسب العيش العائدين .

المدير التنفيذي لمحلية امدرمان الأستاذ سيف الدين مختار قال تأتي هذه العودة بفضل تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها بتحقيق الأمن والاستقرار مشيرا للمجهودات التي بذلت في تهيئة بيئة العودة بالولاية والمحليه حتى عادت الخدمات وبصورة حققت الاستقرار للمواطنين.

رئيس لجنة العودة الطوعية بجمهورية مصر العربية الأستاذ محمد وداعة قال بأن اللجنة إستجابت للمواطنين ليعودوا لمناطقهم معززين مكرمين وهي لجنة طوعية غير حكومية عينها أبناء السودان بمصر وسيرت العديد من الرحلات ومازالت مستمره حتى ترحل اخر سوداني ليست من جمهورية مصر العربية بل من كل دول الجوار.

