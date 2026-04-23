شاهد بالفيديو.. الجاكومي: (قابلت حمدوك في برلين وبادر بالسلام وقال لي نحنا مختلفين سياسياً لكن حب المريخ يجمعنا)

كشف السيد محمد سيد أحمد الجاكومي, رئيس الجبهة الثورية السودانية, كواليس لقائه برئيس الوزراء السابق محمد عبد الله حمدوك, في مؤتمر برلين الأخير.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد الجاكومي, أنه قابل “حمدوك”, الذي لم يكن ضمن الوافد الحاضر للجلسة الأخيرة في برلين.
وأضاف رئيس الجبهة الثورية السودانية, في حديثه الذي أثار ضجة في الشارع الرياضي السوداني: (قابلني حمدوك وبادر بالسلام وقال لي نحنا مختلفين سياسياً لكن حب المريخ يجمعنا).
