محدث: إسقاط طائرة مقاتلة أميركية في إيران وإنقاذ أحد الطيارين

القاهرة - كتب محمد نسيم - نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، 03 أبريل 2026، أن طائرة مقاتلة أمريكية أُسقطت داخل الأراضي الإيرانية، فيما تتواصل عمليات البحث عن فرد من طاقمها بعد إنقاذ الآخر.

وفي السياق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن مروحيات أمريكية نفذت عمليات بحث عن طيار يُعتقد أنه نجا من الحادث، قبل أن تضطر إلى التراجع بعد تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية.

كما تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن فشل مهمة الإنقاذ الأمريكية، مشيرة إلى أن الطائرة التي أُسقطت هي من طراز "إف-15 إي".

من جهته، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني تخصيص "مكافأة" لمن يدلي بمعلومات أو يساهم في القبض على طيار أو طياري المقاتلة الأمريكية داخل البلاد.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من الجانب الأمريكي بشأن هذه التطورات. في حين قالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن إسرائيل لا تقدم مساعدة حتى اللحظة بجهود البحث وإنقاذ الطيارين الأمريكيين.

بدورها، أشارت تقديرات إسرائيلية نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 20% من منظومة صواريخ أرض – جو الإيرانية لا تزال تعمل، فيما قال ضابط كبير في سلاح الجو "نحن نعمل في أجواء إيران تحت خطر كبير، ومع أن منظومة صواريخ أرض – جو لدى الإيرانيين ملاحقة إلا أنها لا تزال موجودة، وهناك مخاطر كثيرة ونحن في سباق تعلم كبير مع الإيرانيين".

وأضاف "يطلقون النار علينا طوال الوقت، ونحن نأخذ دائما بالحسبان احتمال إصابة طائرات، وأن الإيرانيين ينصبون كمائن. إنهم مبدعون وعلينا أن نتعلم أساليبهم".

المصدر : وكالات