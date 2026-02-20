نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق للأوضاع المعيشية في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - شعبان بلال (القاهرة)

شدد نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، على أن وقف إطلاق النار يُعدّ أمراً ضرورياً لضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى المحتاجين في السودان، في ظل انهيار الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق.

وأوضح حق، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأمم المتحدة تشدد على أن التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان يُعد أولوية قصوى في هذه المرحلة الحرجة، لما لذلك من أهمية بالغة في حماية المدنيين وتقليل حجم الخسائر الإنسانية المتفاقمة.

وأشار إلى أن استمرار القتال لا يهدد حياة ملايين المدنيين فحسب، بل يعرقل وصول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه والخدمات الطبية، إلى الفئات الأكثر ضعفاً في مختلف أنحاء البلاد، مؤكداً أن العاملين في المجال الإنساني يواجهون تحديات جسيمة في أداء مهامهم نتيجة انعدام الأمن، مما يستدعي تهيئة بيئة آمنة تُمكّنهم من العمل من دون عوائق.

وقال: يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، رمطان العمامرة، جهوده الدبلوماسية المكثفة من خلال التواصل المستمر مع جميع الأطراف السودانية المعنية، وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة تُفضي إلى وقف الأعمال العدائية واستئناف العملية السياسية.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة ستواصل دعمها الكامل لكل المساعي الرامية للتوصل إلى حل سلمي شامل يحفظ وحدة السودان وسيادته ويضع حداً لمعاناة شعبه.

ويشهد السودان منذ اندلاع النزاع المسلح تدهوراً حاداً في الأوضاع الإنسانية، حيث تسببت الأعمال القتالية المستمرة في نزوح ملايين المدنيين وتعطّل الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، وإمدادات الغذاء والمياه، وسلاسل الإمداد الإنسانية.

كما تواجه المنظمات الإنسانية صعوبات كبيرة في الوصول الآمن إلى المتضررين بسبب انعدام الأمن والقيود اللوجستية.

في غضون ذلك، أعلن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، أمس، توفير معدات طبية أساسية لمركز كسلا لغسيل الكلى في شرق السودان.

وقال مكتب الأمم المتحدة، في بيان صحفي، إن «المبادرة جاءت بتمويل من حكومة اليابان في خطوة مهمة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية في شرق السودان».

وأضاف أن «هذه المبادرة تندرج ضمن مشروع أوسع بقيمة 4.5 مليون دولار يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات المياه لما يقارب المليون شخص في بورتسودان وكسلا، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا، والمجتمعات المستضيفة، والنازحين واللاجئين».

ووفق البيان، شملت الشحنة، التي تم تدشينها رسمياً، أجهزة لغسيل الكلى، و23 مجهرا سريريا، وثلاجتين للمختبرات، إضافة إلى مجموعة من أجهزة التحليل و10 كراس متحركة.

ويعزز هذا الدعم الحيوي قدرات مركز كسلا لغسيل الكلى، الذي يعد شريان حياة للمنطقة في ظل محدودية الوصول إلى خدمات الرعاية المتخصصة لأمراض الكلى، واستمرار تزايد الحاجة إليها، وفقاً للبيان.