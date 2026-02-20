تكنولوجيا: إطلاق هواتف شاومي الذكية الجديدة عالمياً قبل أشهر من الموعد المتوقع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تستبدل شاومي اثنين من هواتفها الذكية الرائدة الفرعية في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعا في السابق. وبفضل البطاريات الكبيرة والشرائح المتطورة، يمكن أن يحل الزوجان محل عروض شاومي الحالية في غضون بضعة أشهر فقط. ستخرج هواتف شاومي 17 تي وشاومي 17 تي برو عن جداول إصدار شاومي المعتادة بطرق أخرى أيضا.

يُعرف الكثير بالفعل عن الإصدارات العالمية القادمة من هواتف شاومي الذكية الرائدة الفرعية. باختصار، كشفت التغييرات الأخيرة في التعليمات البرمجية عن تفاصيل البطارية والكاميرا لهاتف شاومي 17 تي. والآن، أدلى المسرب الشهير إكسبيرينس مور برأيه حول حالة سلسلة شاومي 17 تي ككل.

في السابق، اعتمدت شاومي في الإصدار برو من هواتف السلسلة تي الذكية الخاصة بها على إصدارات ريدمي كيه إكستريم أو ألترا. على سبيل المثال، يشارك هاتف شاومي 15 تي برو (المتاح حاليا بسعر 825 دولارا على أمازون) مواصفاته الأساسية مع هاتف ريدمي كيه 80 ألترا. ووفقا لحساب إكسبيرينس مور، فإن هذا ليس هو الحال مع هاتف شاومي 17 تي برو.

بدلا من ذلك، يؤكدون أن شاومي 17 تي برو وريدمي كيه 90 ألترا هما هاتفان ذكيان مختلفان. وفي منشور على موقع ويبو، يتوقع إكسبيرينس مور أن يكون كل من شاومي 17 تي برو وشاومي 17 تي متقدمين بأربعة أشهر عن الجيل السابق. لذلك، قد نشهد ظهور سلسلة شاومي 17 تي لأول مرة عالميا في منتصف أو أواخر مايو 2026 بدلا من سبتمبر 2026.

حاليا، يُعتقد أن شاومي قد صممت هاتف شاومي 17 تي حول معالج دايمنسيتي 8500. ومقترنا ببطارية سعتها 6500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 67 واط، سيحمل هاتف شاومي 17 تي كاميرات سلفه بالكامل. في غضون ذلك، من المفترض أن يستفيد هاتف شاومي 17 تي برو من منصة دايمنسيتي 9500 الأكثر قوة من ميدياتك.

المصدر: