الأسهم الأمريكية ترتفع بعد حكم قضائي بشأن رسوم ترامب الجمركية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر بيتكوين مجددًا فوق مستوى 68,000 دولار، مسجلًا مكاسب بنسبة 1.8% اليوم. على السطح، يبدو الأمر وكأنه حركة تدريجية أخرى ضمن نطاق تماسك أوسع. لكن تحت حركة السعر، يتغير المشهد الهيكلي بهدوء. فبعد أشهر من التوزيع المدروس قرب القمم السابقة، يعيد كبار الحائزين بناء مراكزهم. وتُظهر بيانات الأرصدة على السلسلة أن كامل الانخفاض في احتياطيات الحيتان الذي أعقب ذروة أكتوبر قد تم تعويضه الآن. هذا ليس تراكمًا عشوائيًا، بل امتصاص منسق خلال فترات الضعف التصحيحي.

السؤال المباشر لم يعد ما إذا كان سعر بيتكوين قادرًا على الحفاظ على مستوى 68 ألف دولار، بل ما إذا كانت مرحلة إعادة التراكم هذه تمثل الأساس المبكر لاختراق هيكلي أوسع.

عودة تراكم الحيتان… وبشكل استراتيجي

المحافظ التي تحتفظ بما بين 1,000 و10,000 بيتكوين — والتي تُصنَّف عادة كمشاركين على مستوى مؤسسي أو كيانات ذات سيولة عميقة — أضافت نحو 200,000 بيتكوين خلال الشهر الماضي وحده. وتُظهر بيانات السلسلة تعافيًا حادًا على شكل حرف V في الاحتياطيات. وكان التراجع السابق في أرصدة كبار الحائزين قد بدأ بعد وقت قصير من الذروة المحلية في أكتوبر، متزامنًا مع فترة إنهاك في السوق. ويبدو الآن أن مرحلة التوزيع تلك قد تم عكسها بالكامل.

ويُعد هذا التحول مهمًا لسببين:

أولًا، تُظهر الأنماط التاريخية أن توزيع الحيتان غالبًا ما يتزامن بشكل وثيق مع القمم المحلية. أما سلوكهم الحالي — التراكم خلال فترات تماسك الأسعار — فيشير إلى تحول من تموضع دفاعي إلى إعادة بناء استراتيجية للمراكز.

ثانيًا، يبدو أن هذا التدفق مدفوع بالشراء الفوري (Spot) وليس بالرافعة المالية. إذ تهيمن أحجام المعاملات الكبيرة على بيانات تدفق الأوامر الأخيرة، بينما يظل نشاط المستثمرين الأفراد محدودًا نسبيًا. والأسواق التي يحركها الامتصاص الفوري تميل إلى الاستقرار قبل التوسع؛ فهي تبني قواعد سعرية قبل أن تصنع العناوين. عمليًا، يجري تقليص المعروض السائل المتاح بهدوء. وعندما تنتقل 200,000 بيتكوين إلى أيدٍ قوية خلال نافذة زمنية مدتها 30 يومًا، فإن حساسية السوق تجاه أي طلب إضافي ترتفع بشكل ملموس.

اختراق قناة سعرية يشير إلى تحول في الزخم

على الرسم البياني لإطار الساعة، اخترق سعر بيتكوين (BTCUSD) مؤخرًا قناة هابطة محددة بوضوح كانت تكبح حركة السعر بعد الرفض قرب مستوى 69,800 دولار. وكانت تلك القناة الهابطة قد أنتجت سلسلة من القمم الأدنى، ضاغطة السعر نحو منطقة الدعم بين 66,800 و67,000 دولار. ويشير الاختراق فوق الحد العلوي للقناة إلى تحييد الزخم الهابط قصير الأجل. ومن الناحية الفنية، يحمل ذلك أهمية لأن القنوات الهابطة غالبًا ما تمثل فترات تصحيح ضمن اتجاهات صاعدة أوسع. والاختراق منها يشير عادة إلى بداية موجة اندفاع جديدة، بشرط تجاوز مقاومات الأطر الزمنية الأعلى.

وتظل منطقة 69,500–70,000 دولار أول كتلة عرض بعد الرفض الأخير، فيما يمثل مستوى 71,200 دولار نطاق المقاومة الهيكلية النفسية الرئيسية على الرسمين البيانيين للساعة واليومي. ويعمل مستوى 67 ألف دولار الآن كدعم قصير الأجل، متماشيًا مع قاعدة القناة السابقة، بينما تبقى منطقة 65–66 ألف دولار نطاق القاع الأعلى الأسبوعي الأوسع. والحفاظ على التداول فوق 67 ألف دولار يُبقي البنية الصعودية قائمة على المدى اللحظي.

إغلاق أسبوعي مؤكد فوق 70 ألف دولار من شأنه أن يفتح الطريق نحو جيب العرض الرئيسي التالي بين 74,000 و76,000 دولار، حيث تشير نشاطات التداول التاريخية إلى تمركز للسيولة. أما الفشل في استعادة مستوى 70 ألف دولار فمن المرجح أن يمدد مرحلة التماسك، ولكن مع قاعدة هيكلية تزداد قوة تدريجيًا أسفل السعر.

تحسن نسبة شارب لبيتكوين مع استمرار تراكم الحيتان

تعافت نسبة شارب الخاصة ببيتكوين من مستوياتها المنخفضة مؤخرًا، ما يشير إلى أن التصحيح الأخير كان بمثابة إعادة ضبط للتقلبات، وليس انهيارًا هيكليًا.

وقد تزامنت قيعان مماثلة في الماضي مع مراحل تراكم، لا مع قمم دورية. ويأتي التحسن الحالي في العائد المعدل بالمخاطر بالتوازي مع معدلات تمويل منضبطة واستمرار تراكم الحيتان، ما يعكس حالة تطبيع بدلًا من فائض مضاربي. وبعبارة أخرى، يبدو أن السوق يعيد بناء توازن المخاطر أسفل مناطق المقاومة، وهو سياق أكثر صحة مقارنة بالاندفاعة السابقة.

التحرك التالي لبيتكوين يتوقف هنا

تداول سعر بيتكوين فوق 68,000 دولار ليس مجرد حدث فني، بل يتزامن مع إضافة نحو 200,000 بيتكوين إلى محافظ الحيتان خلال الشهر الماضي، ما عكس بالكامل توزيع ما بعد أكتوبر.

طالما ظل السعر مدعومًا فوق منطقة 66,000–67,000 دولار، فإن هذا التراكم يواصل دعم البنية الهيكلية. وتبقى نقطة التحول الحاسمة عند 70,000 دولار. فاستعادة مؤكدة أسبوعيًا لهذا المستوى ستوائم بين تضييق المعروض وشروط الاختراق الفني، ما قد يفتح الطريق نحو 74,000–76,000 دولار. وإذا صمدت المقاومة، فقد يستمر التماسك، لكن مع عودة كبار الحائزين، يبدو أن ضغوط الهبوط يتم امتصاصها بشكل متزايد بدلًا من تسارعها.