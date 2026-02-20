اخبار العالم

34 قتيلاً بهجمات مسلحة في نيجيريا

0 نشر
0 تبليغ

34 قتيلاً بهجمات مسلحة في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوجا (وكالات)

أعلنت وسائل إعلام محلية في نيجيريا، أمس، مقتل عشرات الأشخاص جراء هجمات نفذها مقاتلون من جماعة «لاكوراوا» المتطرفة، استهدفت 7 قرى في ولاية كيبي، شمال غرب البلاد.
ونقلت التقارير عن المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي، بشير عثمان، قوله إن عشرات الأشخاص قتلوا عندما حاول سكان قرويون التصدي للمهاجمين.
وأشار تقرير أمني إلى أن حصيلة الضحايا تجاوزت 34 مدنياً في هذه الهجمات.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، الميجور جنرال سامايلا أوبا، وصول نحو 100 عسكري أميركي إلى نيجيريا في 16 فبراير الجاري.
ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية لاستهداف الجماعات الإرهابية في المنطقة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا