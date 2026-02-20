طحنون بن زايد يلتقي مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا

ابوظبي - سيف اليزيد - ناقش سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، مع مايكل كراتسيوس مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «التقيتُ مايكل كراتسيوس، مدير مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتكنولوجيا، حيث ناقشنا علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، ومستجدات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة ودورها في دعم مسارات التنمية المستدامة».

وأكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان «وتناولنا سبل تعزيز تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي، وتبادلنا وجهات النظر حول أهمية تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ شراكة فاعلة في مجالات التكنولوجيا المستقبلية».

