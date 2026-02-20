تكنولوجيا: أغلقت شركة سوني شركة بلو بوينت جيمز بعد خمس سنوات من استحواذها عليها

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيتم إغلاق بلو بوينت جيمز، مطور نسخة ديمونز سولز المشهود لها بالكفاءة لجهاز بلاي ستيشن 5، في شهر مارس. تأتي هذه الخطوة بعد مراجعة الأعمال الداخلية لشركة سوني وستؤدي إلى فقدان 70 وظيفة.

أفاد جيسون شراير من وكالة بلومبرغ أن سوني أغلقت فعليا استوديوهات بلو بوينت جيمز، بعد حوالي 5 سنوات من الاستحواذ عليها بالكامل. تُعرف بلو بوينت بجلب لعبة ديمونز سولز من حقبة بلاي ستيشن 3 إلى بلاي ستيشن 5. وتشمل مساعيها الأخرى أنشارتد: مجموعة ناثان دريك، وشادو أوف ذا كولوسس، ومجموعة ميتال جير سوليد عالية الدقة، ومجموعة جود أوف وور. فقد حوالي 70 مطورا وظائفهم بسبب مراجعة أعمال سوني الأخيرة.

كانت بلو بوينت تطور مؤخرا لعبة جود أوف وور كخدمة حية، ولكن تم إغلاق هذا المشروع بعد فترة وجيزة. قرار سوني بإلغاء الاستوديو الموقر هو قرار محير لأن هناك الكثير من عناوين بلاي ستيشن القديمة التي يمكن أن تستفيد من إعادة صياغة حديثة، خاصة تلك من حقبة بلاي ستيشن 3.

يمثل إغلاق بلو بوينت فعليا نهاية الأمل في إطلاق نسخة مجددة من لعبة بلاد بورن، وهو أمر كان المعجبون يطالبون به بلا توقف. تكهن الكثيرون بأنها ستكون عنوان إطلاق لجهاز بلاي ستيشن 6 مثل ديمونز سولز وبلاي ستيشن 5، ولكن مع خروج بلو بوينت من الصورة، يبدو حتى هذا غير مرجح. ومع ذلك، لا يزال بإمكان استوديوهات مثل أيرون جالاكسي ونيكسيس القيام بذلك.

