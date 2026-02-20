شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل ترتفع مع استمرار تداعيات بعد خفض أكبر منجم في إندونيسيا إنتاجه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتجه الدولار يوم الجمعة لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر، مدعومًا بسلسلة من البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع، وبنبرة أكثر تشددًا من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بشكل طفيف يوم الجمعة، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1%.

ودعمت بيانات الوظائف الدولار في الجلسة السابقة، إذ تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، ما أكد استقرار سوق العمل.

وفي وقت سابق من الأسبوع، أظهرت محاضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسات منقسمون بشأن مسار أسعار الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وقال دومينيك بانينغ، رئيس استراتيجية عملات مجموعة العشر في بنك نومورا: "بين البيانات القوية نسبيًا ونبرة أقل ميلًا للتيسير من جانب الفيدرالي في المحاضر، إلى جانب بعض التوترات في الشرق الأوسط... وقليل من إعادة تموضع المستثمرين، يمكن فهم سبب تمكن الدولار من الارتداد".

وغالبًا ما يلجأ المستثمرون إلى شراء الدولار عند تصاعد التوترات الجيوسياسية.

الأسواق "تتحوط للمخاطر"

حذر الرئيس الأمريكي Donald Trump إيران يوم الخميس من ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وإلا فإن "أمورًا سيئة للغاية" ستحدث، ومنح طهران مهلة تتراوح بين 10 و15 يومًا للتعاون. من جانبها، قالت إيران إنها سترد على القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وقال ديريك هالبيني، رئيس الأبحاث للأسواق العالمية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في MUFG: "مع حشد الوجود العسكري في الشرق الأوسط وتصريحات ترامب، أعتقد أن الأسواق ستتموضع بالتأكيد تحسبًا لاحتمال حدوث شيء ما خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف أن أي قفزة في أسعار النفط الخام قد تترك عدة عملات عرضة للضغوط، من بينها اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني.

وتابع: "هذه هي العملات التي قد تشهد تحركات أكبر".

واستقر الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى له في شهر عند 1.3455 دولار، وكان في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.4%، وهي الأكبر منذ يناير 2025.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1760 دولار، متجهًا لخسارة أسبوعية تقارب 0.9%، متأثرًا أيضًا بحالة عدم اليقين بشأن فترة ولاية رئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde.

الفائدة

تترقب الأسواق يوم الجمعة صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي التقديرية للربع الرابع في وقت لاحق من اليوم، والتي قد تحدد الاتجاه التالي للعملات.

ولا يزال المستثمرون يسعرون نحو خفضين لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، رغم تراجع احتمالات خفض الفائدة في يونيو إلى نحو 58% من 62% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في Northlight Asset Management: "الجدل الرئيسي داخل الفيدرالي يدور حول ما إذا كان ينبغي خفض الفائدة بشكل استباقي لدعم سوق العمل، أم إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من أجل مكافحة التضخم".

وأضاف أن تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة "سيضيف إلى هذا الجدل".

وفي اليابان، أظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل التضخم الأساسي السنوي لأسعار المستهلكين بلغ 2.0% في يناير، وهو أبطأ وتيرة خلال عامين.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في Capital Economics: "بيانات اليوم لن تخلق شعورًا بالإلحاح لدى بنك اليابان لاستئناف دورة التشديد، خاصة في ظل التعافي الضعيف للنشاط خلال الربع الماضي".

وتراجع الين الياباني بأكثر من 0.4% إلى 155.53 مقابل الدولار.

ولم تتفاعل العملة بشكل يُذكر مع خطاب ألقته رئيسة الوزراء اليابانية Sanae Takaichi يوم الجمعة، شددت فيه على التزام حكومتها بإنعاش الاقتصاد.

وفي أماكن أخرى، كان الدولار النيوزيلندي في طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 1.3%، متأثرًا بنظرة تميل إلى التيسير بشأن أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي النيوزيلندي.