تكنولوجيا: تؤكد نماذج تجريبية لسماعات Galaxy Buds 4 تصميمها قبل الإطلاق الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت نماذج تجريبية لسماعات جالاكسي بادز 4 وبادز 4 برو على الإنترنت قبل أسبوع من إطلاقها. وتؤكد هذه الوحدات بشكل كبير خيارات التصميم والألوان، وتتماشى مع الصور المسربة سابقا. ستستضيف سامسونج حدث جالاكسي أنباكد الأسبوع المقبل في 25 فبراير حيث ستكشف عن سلسلة هواتف جالاكسي إس 26، بالإضافة إلى سماعات جالاكسي بادز 4 و 4 برو المشاعة. ورغم أن الشركة لم تؤكد إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية، إلا أن عرضا ترويجيا أخيرا على موقع أمازون الهند قد كشف عن الأمر. الآن، ظهرت صور لوحدات وهمية مزعومة لسماعات الأذن الجديدة، مما يؤكد التصميم والألوان.

حتى الآن، رأينا عددا لا بأس به من تسريبات التصميم لسماعات جالاكسي بادز 4 وبادز 4 برو. سيتم تقديمها بلونين تماما مثل سلسلة جالاكسي بادز 3. ومع ذلك، فقد تم إعادة تصميمها ليكون لها جذع أكثر تسطحا. شارك المسرب تيك توك تي في الآن صورا لوحدات وهمية مزعومة لسماعات الأذن القادمة والتي تؤكد إلى حد ما خيارات التصميم والألوان. يذكر المسرب أن هذه وحدات وهمية يتم إرسالها إلى متاجر التجزئة لعرضها.

يمكن رؤية جالاكسي بادز 4 باللون الأبيض مع ظهر جذع فضي وبدون سدادات أذن. ويمكن رؤية جالاكسي بادز 4 برو باللون الأسود مع جذع فضي، وتتميز بتصميم سدادة الأذن. توجد نقاط الشحن على الجذع لأن سماعات الأذن الجديدة توضع بشكل مسطح في العلبة بدلا من وضعها بشكل مستقيم. تحتوي العلبة أيضا على زر بيضاوي الشكل في الأسفل بدلا من الزر الدائري، مقارنة بسلسلة جالاكسي بادز 3.

أما بالنسبة للمواصفات، فقد ألمحت التسريبات السابقة إلى وجود ميزة إلغاء الضوضاء النشط لكل من جالاكسي بادز 4 وإصدار برو. ويقال أيضا إن الإصدار الأخير يتمتع بمقاومة فائقة للماء بمعيار آي بي 57 مقابل آي بي 55 وعمر بطارية إجمالي أطول بساعتين ليصل إلى 26 ساعة مقابل 24 ساعة. ومن المتوقع أن يبلغ سعرهما 179 يورو، أي حوالي 215 دولارا، و 249 يورو، أي حوالي 295 دولارا، على التوالي.

