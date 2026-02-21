اخبار العالم / اخبار العراق

"نحتاجك بسرعة".. ترامب يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

بغداد - ياسين صفوان - ووجّه ترامب حديثه، في رسالة مصورة، إلى "الدون"، مطالباً إياه بالتواجد في الدوري الأمريكي، على ما يبدو، قائلاً: "رونالدو أنت الأعظم على الإطلاق في كل الأوقات، نحتاجك في أمريكا، انطلق الآن. نحتاجك سريعاً".
وبعد تلك الرسالة، ظهر مقطع مولد بالذكاء الاصطناعي لترامب ورونالدو معاً، خلال لعبهما كرة القدم، في المكتب البيضاوي داخل البيت الأبيض.
ويلعب رونالدو حالياً في صفوف فريق نادي النصر لكرة القدم، الذي يتنافس ضمن دوري "روشن" السعودي.
