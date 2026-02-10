نهاية التمرد.. كريستيانو رونالدو يعود إلى صفوف النصر السعودي

- 1/2
انتهت أزمة كريستيانو رونالدو أسطورة الكرة البرتغالية مع إدارة نادي النصر السعودي.
نشر كريستيانو رونالدو عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، صورة له من داخل مقر النادي، وتظهر خلفه عبارة “عقلية النصر” على أحد الجدران.
الصورة التي نشرها اللاعب البرتغالي تضمنت إشارة إلى حسابي النصر على “إكس” باللغتين العربية والإنجليزية.
كان كريستيانو قد قرر مقاطعة تدريبات “العالمي” وتخلّف عن مباراتي الفريق الأخيرتين في دوري روشن أمام الرياض والاتحاد.
وذكرت تقارير أن أسطورة البرتغال غاضب من إدارة النادي بسبب عدم دعم الفريق بالشكل الكافي في سوق الانتقالات الشتوية، في الوقت الذي نجح في منافسه المباشر على اللقب فريق الهلال في اقتناص خدمات كريم بنزيما قادماً من الاتحاد.
الشرق
