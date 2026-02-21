أطلق زعيم عصابات المليشيا النار علي رجليه بحديثه أمام جمع من الذين ظلوا يقومون بدور ( المستخفين عقولهم) داخل قاعة بدا واضحاً أنها سيئة التكييف إذ ظلّ الجالسون داخل القاعة ( يهبهبون) وجوهم المتعبة بحثاً عن شمّة نفس من كتمة المكان ..

■ الإعترافات الصادمة لزعيم العصابة أحبطت من تم استجلابهم للتصفيق لتزيين أكاذيب ومغالطات مصّاص الدماء وقاتل النساء والشيوخ والأطفال ..

■ حديثه المجرم الأول أثبت المثبت وأزاح الستار عن عدة قضايا أكد بغباء صحتها .. والجاهل عدو نفسو !!

■ ظهور زعيم العصابة في هذا التوقيت مسبب ..كبار وصغار مرتزقته يواجهون واقعاً صعباً في كافة جبهات القتال في كردفان ودارفور ..

■ ملايين الدولارات التي دفقها زعيم العصابة لبناء قاعدة تأييد وولاء له في كل السودان تشهد الآن آخر فصول تفككها .. قبيلة المسيرية قررت مغادرة قطار التمرد السريع وستتبعها قبائل ومجموعات إثنية أخري في الطريق .. خرج اليوم من محبسه الإجباري في دويلة الشر لأن اللحظة تحتاجه وفق تقديرات الكفيل الإماراتي ..

■ الجولة القادمة ضد زعيم عصابة المليشيا ستكون في عمق القارة الأفريقية .. ستتحرك كل مراكز التنوير بجرائم المليشيا لمحاصرته .. كيف تسمح يوغندا باستقبال مجرم إرتكب ويرتكب جرائم إبادة جماعية في أي متطقة دنستها مليشياته ..

■ الجديد في حديث زعيم العصابة اعترافه المجلجل بأنه استجلب المرتزقة الكولمبيين وأنّ هروب مليشياته من الخرطوم كان هزيمة ساحقة .. قلنا إن الجاهل الأحمق يطلق النار علي رجليه ..

■ باقي كلامه ( فسوة مدنقر) لم يكن أمام من كانوا يتابعونه داخل القاعة غير ( شمَّها) ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد