برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي

استقبل وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم، الأمير ويليام أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة، وذلك ضمن زيارته الرسمية للمملكة.

واصطحب وزير الرياضة، ولي العهد الأمير ويليام في جولة بمشروع المسار الرياضي بمدينة الرياض، اطّلع خلالها على مرافق المشروع النوعية، وتعرّف على أبرز المبادرات البيئية، ودور المشروع في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز جودة الحياة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض، وما تمثله من نموذج للتنمية الحضرية المستدامة، ودورها في رفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.