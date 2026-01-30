Securitize تعلن نمو الإيرادات بنسبة 840% ضمن ملف الطرح العام عبر شركة استحواذ خاصة مدعومة من Cantor

تام شمس - الجمعة 30 يناير 2026 04:45 مساءً - أفادت منصة ترميز الأصول Securitize بأن إيراداتها ارتفعت بأكثر من 840% حتى سبتمبر 2025، وذلك في ملف تنظيمي جديد يمهّد لطرحها العام عبر الاندماج مع شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) مدعومة من Cantor Fitzgerald.

وقالت شركة Securitize Holdings في بيان تسجيل عام قُدّم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الأربعاء إن إجمالي إيراداتها للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2025 بلغ 55.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 841% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وسجّلت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 18.8 مليون دولار طوال عام 2024، بزيادة نسبتها 129% مقارنة بإيرادات عام 2023 البالغة 8.2 ملايين دولار.

كما توقّعت Securitize تحقيق إيرادات بقيمة 110 ملايين دولار في عام 2026، مع أرباح معدّلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) تبلغ 32 مليون دولار.

ويأتي هذا الملف استكمالًا لإعلان الشركة في أكتوبر عزمها الاندماج مع Cantor Equity Partners II، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص مدعومة من Cantor Fitzgerald.

ويُشار إلى أن شركات التمويل التقليدي باتت تستكشف الترميز بوتيرة متسارعة، مدفوعة ببيئة تنظيمية أكثر ودّية للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.

تقييم Securitize عند 1.24 مليار دولار

قالت Securitize إن الصفقة ستُقيِّم الشركة عند 1.24 مليار دولار كقيمة منشأة قبل إتمام الصفقة، كما ستتضمن تمويلًا خاصًا في أسهم شركة عامة (PIPE) بقيمة 225 مليون دولار، وهي آلية تمويل يشتري بموجبها مستثمرون مؤسسيون أسهمًا عبر طرح خاص.

ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من هذا العام، لكنها لا تزال مشروطة بموافقة المساهمين والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وجاء في الملف: “تتمتع Securitize بموقع قوي يمكّنها من الاستفادة من الفرص المحتملة في سوق الترميز، بفضل منتجاتها، وارتباطها بمنظومة الكريبتو، وقدرتها على استقطاب العملاء والشركاء والمستثمرين”.

وتدير منصة الترميز أصولًا بقيمة 4 مليارات دولار، ولديها شراكات مؤسسية رفيعة المستوى تشمل BlackRock وApollo وHamilton Lane وVanEck، وقد شهدت إيراداتها قفزة كبيرة مع ازدهار ترميز الأصول الحقيقية خلال العام الماضي.

قفزة كبيرة في قيمة الأصول المُرمَّزة على السلسلة

أظهرت بيانات RWA.xyz أن القيمة الإجمالية للأصول المُرمَّزة على السلسلة ارتفعت بنسبة 310% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

وبلغت هذه القيمة حاليًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 24.2 مليار دولار، باستثناء العملات المستقرة، حيث تمثل سندات الخزانة الأميركية المُرمَّزة نحو 40% من الإجمالي، والسلع المُرمَّزة 20%، والائتمان الخاص المُرمَّز 11%، فيما يتوزع الباقي بين صناديق بديلة مُرمَّزة، وسندات شركات، وديون حكومية غير أميركية، وأسهم خاصة وعامة مُرمَّزة.

ولا تزال Ethereum البلوكشين الرائدة في مجال ترميز الأصول، بحصة سوقية تبلغ 65% عند احتساب شبكات الطبقة الثانية.