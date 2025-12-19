بطولة إنكلترا: غوارديولا "متحمس" لمستقبل سيتي ولا يفكر في الرحيل

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة) : قال الاسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الجمعة إن رحيله عن الفريق "ليس مطروحا على الطاولة" في الوقت الحالي، إذ يركّز على استعادة لقب الدوري الممتاز.

ويرتبط غوارديولا (54 عاما) بعقد مع النادي حتى نهاية موسم 2026 2027، لكن التقارير أشارت إلى أن إدارة سيتي تدرس أسماء بديلة في حال قرر المدرب السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ الالماني المغادرة مع نهاية الموسم الحالي.

ويُعدّ الإيطالي إنتسو ماريسكا، المساعد السابق لغوارديولا ومدرب تشلسي الحالي، من أبرز المرشحين لتولي المهمة، حسب تقارير إعلامية.

ولم يُظهر غوارديولا، خلال حديثه للصحافيين الجمعة، أي مؤشر على قرب نهاية حقبته مع سيتي العائد للمنافسة على الألقاب الكبرى بعد موسم مخيب العام الماضي.

وسيتمكن سيتي من اعتلاء صدارة الدوري، ولو لساعات معدودة، في حال فوزه على ضيفه وست هام المتعثر السبت.

كما وضع الفريق قدما في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على ريال مدريد 2 1 في العاصمة الإسبانية مطلع الشهر، وحجز الأربعاء مكانه في نصف نهائي كأس الرابطة.

وقال غوارديولا متحدثا عن مستقبله "النادي يجب أن يكون مستعدا، لكن هذا الموضوع ليس مطروحا الآن".

وأضاف "أتفهم السؤال عند نهاية العقد، لكن كما قلتم تماما، لديّ 18 شهرا، وأنا سعيد للغاية ومتحمس لتطور الفريق ووجودي هنا".

ويحتل سيتي المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال المتصدر، بعد سلسلة من ستة انتصارات تواليا في جميع المسابقات.

ورأى غوارديولا أن فريقه الشاب بحاجة للتحسن إذا أراد مجاراة الفرق السابقة التي أحرز معها ستة ألقاب دوري خلال نحو عشر سنوات في سيتي.

وقال "حتى عندما لم تكن النتائج جيدة، قلت إن هناك العديد من الامور الإيجابية. في طريقة لعبنا، ما زلنا لسنا بالمستوى المطلوب للتنافس على الألقاب، لكن هناك هامش للتطور، وهذا أمر جيد".