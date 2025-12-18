تكنولوجيا: علامة HONOR  تكشف عن هاتف  MAGIC8 PRO في السعودية خلال حفل إطلاق استثنائي في “ذا أرينا”

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عرض تفاعلي يكشف عن أحدث هواتف HONOR المتقدمة في التصوير الليلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

فتح باب الطلب المسبق رسميًا في السعودية مع عرض حصري يشمل جهاز HONOR Pad V9 لعملاء الدفعة الأولى

الرياض، المملكة العربية السعودية – 18 ديسمبر 2025 : أعلنت HONOR، العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، رسميًا عن إطلاق هاتف HONOR Magic8 Pro في السوق السعودية خلال حفل استثنائي أقيم في ذا أرينا بالرياض. وشهدت المناسبة حضوراً إعلامياً واسعاً، وجمعت نخبة مميزة تضم نحو 1,000 ضيف، من بينهم ممثلون عن وسائل إعلام محلية وإقليمية ودولية، ودبلوماسيون، ورجال أعمال سعوديون بارزون، إضافة إلى شركاء وموزعين، وضيوف من الشخصيات المهمة، إلى جانب أبرز مؤثري التقنية، وصنّاع محتوى ,وأعضاء HONOR Fans Club، وعدد من العملاء المختارين. ويُعد هذا الحدث واحدًا من أضخم وأبرز العروض الراقية التي نظمتها HONOR في المملكة حتى اليوم، في تجربة إطلاق رائدة ومبتكرة تعكس قوة حضور العلامة في السوق المحلي.

واختُتمت الأمسية بعرض فني حيّ مميز للفنانة السعودية المعروفة زينة عماد، التي أسرت الحضور بتقديم مجموعة من أشهر أغنياتها، مضيفة لمسة ثقافية فريدة ومذهلة عززت من أجواء الحدث وجعلت تجربة إطلاق الهاتف الرائد أكثر تميزًا وتأثيرًا.

وقدّم الحفل تجربة غامرة ومبتكرة أبرزت قدرات الهاتف الجديد عبر مناطق مخصصة للتصوير الليلي والإبداع بالذكاء الاصطناعي وتجارب الألعاب والتجارب التفاعلية، حيث أتيح للضيوف التعرف عن قرب على الجيل الجديد من تقنيات التصوير والأداء الذكي.

وأكد جيري لياو، المدير العام لـ HONOR في السعودية، أن المملكة تمثل أحد أهم أسواق HONOR وأكثرها نمواً، مشيراً إلى أن هذا الإطلاق يعكس التزام الشركة بدعم طموحات السعودية في مجالات التقنية والابتكار والتحول الرقمي. وأضاف أن HONOR حققت خلال العام الماضي خطوات كبيرة شملت توسيع حضورها في قطاع التجزئة وتعزيز شراكاتها مع المبدعين، وأن جهاز HONOR Magic8 Pro يمثل أقوى هواتف التصوير التي قدّمتها الشركة حتى اليوم بقدرات استثنائية تمنح المستخدمين تجربة إبداعية غير مسبوقة.

تعزيز زخم HONOR في السوق السعودية

وتلا ذلك عرض تقديمي قدّمه السيد تشانغ تشينغ، مدير طرح المنتجات في شركة بالمملكة العربية السعودية، استعرض خلاله أبرز إنجازات العلامة وأهم محطاتها الأخيرة في السوق السعودي، مسلطًا الضوء على تنامي حضور HONOR وتأثيرها المتزايد في مشهد تقنيات المستهلكين على مستوى المنطقة.

واستعرض تشانغ تشينغ، مدير المنتجات في شركة HONOR بالمملكة العربية السعودية خلال الفعالية أهم إنجازات الشركة في السوق السعودية، مؤكداً أن تطور العلامة في المملكة يعكس نجاحها في فهم احتياجات العملاء وتعزيز منظومتها التقنية وبناء شراكات استراتيجية أسهمت في دعم التحول الرقمي المتسارع. وأوضح أن هذه الجهود رسخت مكانة HONOR كلاعب محوري في تقديم تجارب ذكية وسلسة ومتطورة عبر أجهزتها الرائدة، وفي مقدمتها HONOR Magic8 Pro، الذي يرتقي بمعايير الأداء والتصوير والابتكار بالذكاء الاصطناعي.

وخلال الحفل، قدّم فيصل السيف، أحد أبرز الأصوات التقنية في السعودية، تجربته مع الهاتف بعد اختباره، مشيدًاً بالتطور الكبير في التصوير الليلي، خصوصاً من حيث الوضوح والاستقرار والتقاط التفاصيل الدقيقة، ما يجعله جهازاً مثالياً للمبدعين في المملكة الباحثين عن نتائج احترافية.

ثورة في التصوير الليلي بتقنيات الذكاء الاصطناعي

شهد الحفل لحظة محورية بالكشف عن منظومة التصوير الجديدة في HONOR Magic8 Pro، والتي تعد الأكثر تطورًا في تاريخ الشركة، مما يجعل الهاتف الخيار الأول لعشاق التصوير في السعودية. ويأتي الجهاز بكاميرا AI Ultra Night Telephoto بدقة 200 ميغابكسل، ليقدم وضوحًا مذهلًا وعمقًا غنيًا ودقة استثنائية في الألوان حتى في ظروف الإضاءة الصعبة.

وتعمل منظومة HONOR الذكية للتصوير على تعزيز هذه القدرات، من خلال مجموعة من الميزات الإبداعية تشملAI Super Zoom ، إضافة إلى مجموعة أدوات احترافية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل AI Eraser وAI Cutout وAI Outpainting وAI Upscale وAI Color ووضع Magic Color السينمائي، لتمنح المستخدم تجربة تصوير احترافية بجودة تضاهي كاميرات التصوير المتقدمة.

ويوفر زر الذكاء الاصطناعي AI Button وصولًا مباشرًا لأهم وظائف التصوير الذكي، ما يمكّن المستخدم من التقاط اللحظات العفوية، سواء في مشاهد المدينة الليلية أو الحركة السريعة، سهولة فائقة ودقة مدهشة. وبهذه الابتكارات، يعزز HONOR Magic8 Pro مكانته كأحد أفضل هواتف التصوير الذكي المتاحة اليوم.

الأداء والتحمل وشاشة العرض: حين تجتمع القوة مع سلاسة الاستخدام

يحقق الهاتف الجديد من HONOR أداءً غير مسبوق ولا مثيل له على الإطلاق في مجال التصوير بالهاتف، مدعوماً بأسرع نظام على شريحة للهواتف المحمولة في العالم، وبمنصة Snapdragon® 8 Elite Gen[1] 5، التي تتميز بتحسينات كبيرة في قدرات المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات وقوة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالجيل السابق، مع نتائج قياسية.

يتميز هاتف HONOR Magic8 Pro بأول تقنية تصوير تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد الإطارات وتحسين الدقة الفائقة باستخدام المعالجة المتباينة بين وحدة معالجة الرسوميات ووحدة المعالجة العصبية، والمصممة لتحويل التصوير بمعدل الإطارات منخفضة الدقة low-frame-rate إلى تجربة عالية الدقة بزيادة معدل الإطارات. يتيح ذلك الوصول إلى 120 إطارًا في الثانية بدقة 1080p بدلًا من 60 إطارًا في الثانية بدقة 850p، مما يوفر دقة فائقة ومعدلات إطارات عالية جدًا، للاستخدامات التي تتطلب هذا النوع من الدقة.

التوفر والأسعار ومزايا حصرية للطلب المسبق

سيطرح HONOR Magic8 Pro في السعودية بنسختين هما 12GB + 512GB بسعر 4,199 ريالاً سعودياً،و16GB + 1TB بسعر 4,899 ريالاً سعودياً، بلونيه الذهبي والأسود. وسيكون الهاتف متاحاُ في Jarir, Extra, STC, HES وعدد من الموزعين المعتمدين.

وسيحصل العملاء الذين يطلبون الجهاز مسبقاً على باقة حصرية تشمل جهاز HONOR Pad V9 وخدمات مميزة، مما يعكس التزام HONOR بتقديم قيمة استثنائية للعميل.

ومع إطلاق HONOR Magic8 Pro، تواصل HONOR دعم المشهد الرقمي المتطور في السعودية وتعزيز حضورها في خدمة الشباب والمبتكرين ومنظومة الإبداع المحلية. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول استراتيجيتها الإقليمية وتوسع منظومتها خلال الأشهر المقبلة.