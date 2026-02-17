تكنولوجيا: أبل تحدد 4 مارس موعدًا لفعالية تجربة خاصة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لعقد أول فعالية لها هذا العام في 4 مارس، إذ تستضيف الشركة ما وصفته بـ«تجربة أبل الخاصة» في كل من نيويورك ولندن وشنغهاي.

ومن المقرر أن تنطلق الفعالية في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، و2 ظهرًا بتوقيت غرينتش، و10 مساءً بتوقيت الصين. وحتى الآن، لم تؤكد الشركة ما إذا كانت ستبث الحدث مباشرة أم ستكتفي بالإعلان عن المنتجات عبر بيانات صحفية.

تشير التوقعات إلى الكشف عن عدة أجهزة جديدة، ويأتي في مقدمتها هاتف iPhone 17e الذي تزايدت الشائعات حوله خلال الأسابيع الماضية. ومن المنتظر أن يحصل الهاتف على معالج A19 الأحدث، إلى جانب شاشة بقياس 6.1 بوصة مزودة بتصميم Dynamic Island، فضلًا عن كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل مشابهة لسلسلة iPhone 17.

كما يُشاع أن الهاتف سيضم مودم C1X الجديد، ويدعم MagSafe، ويأتي بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل، مع سعر إطلاق متوقع يبلغ 599 دولارًا.

إلى جانب ذلك، يُتوقع أن تكشف أبل عن حاسب MacBook اقتصادي جديد مزود بمعالج A18 Pro وهيكل من الألومنيوم، بسعر يقل عن 1000 دولار، مع توفره بعدة ألوان.

كذلك تدور الأنباء حول تحديثات لسلسلة MacBook Air وMacBook Pro بشرائح M5، إضافة إلى شاشات Mac جديدة، وتحديثات لأجهزة iPad Air بشريحة M4، وإصدار أساسي جديد من iPad مزود بشريحة A18.

