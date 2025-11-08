الأمن العام يحذر سكان جازان والشرقية من مخالفة جديدة عقوبتها 10000 ريال.. سيتم رصدها على جميع المركبات التي تمر من هذه الأماكن

جددت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بالأمن العام، تحذير سكان جازان والشرقية وبقية مناطق المملكة، من عبور الأودية أثناء جريان سيول الأمطار، وأوضح أن ذلك يعد مخالفة قيمتها 10000 ريال، بالإضافة إلى أن ذلك يعد مغامرة خطيرة قد تكلفك حياتك أو تتسبب بالعديد من الأضرار الجسيمة والخسائر.

الأمن العام يحذر سكان جازان والشرقية من مخالفة جديدة عقوبتها 10000 ريال

وجه الأمن العام في السعودية، رسالة لسكان جازان والشرقية وبقية مناطق المملكة، حذر فيها من عبور الأودية أثناء جريان السيول، وشدد على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة أثناء هطول الأمطار وجريان السيول في الأودية والشعاب.

وأوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "عبور الأودية أثناء جريانها، فعل يعرض حياتك للخطر، ومخالفة مرورية تصل عقوبتها إلى 10000 ريال".

مخالفة عبور الأودية أثناء جريانها

تضع الحكومة السعودية على سلامة المواطنين والمقيمين في الدرجة الأولى، وسعياً لتعزيز السلامة المرورية أثناء جريان الأودية والشعاب، وافق مجلس الوزراء السعودي مطلع عام 2021 على إضافة فقرة لجدول المخالفات المرورية رقم 7. وقد نصت الفقرة التي تحمل رقم 6 بعد إضافتها إلى جدول المخالفات رقم 7 الملحق بنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 85"، وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ على "المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها" .

ووفقًا لذلك التحديث، فقد أصبح عبور الأودية أثناء جريانها مخالفة مرورية قيمتها تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 10 آلاف ريال.

أهمية تشديد عقوبة مخالفة عبور الأودية أثناء جريان السيول

تحرص الحكومة السعودية على الحفاظ على المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء، ونظرًا للمخاطر المترتبة على عبور الأودية أثناء جريان السيول، فقد تم اعتبار ذلك مخالفة جسيمة عقوبتها تصل إلى 10 ألف ريال، وذلك بهدف ردع المستهترين من والحد من هذه المخالفة الخطيرة التي قد تكون نتائجها خسائر بشرية ومالية ومادية.