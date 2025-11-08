تحقيق قناة السويس أرقام قياسية بعد توقف حرب غزة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قناة السويس تشهد تحسنًا كبيرًا في مؤشرات الملاحة

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع عن تحسن ملحوظ في مؤشرات الملاحة بالقناة، بعد عودة الهدوء إلى المنطقة بعد توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وأكد ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت ارتفاعًا في حمولات السفن العابرة والإيرادات المحققة.

تطورات في مجال الملاحة بقناة السويس

خلال استقباله المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط _أوروبا، فرانشيسكو تالوه، أكد رئيس هيئة قناة السويس على أهمية دور القناة كركيزة أساسية في حركة التجارة العالمية. وأشار إلى أن الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط _أوروبا يعتبر مشروعًا تجاريًا عملاقًا يهدف إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.

تطويرات مستمرة لقناة السويس

ربيع أوضح أن قناة السويس نجحت في تبني مشروعات تطوير عملاقة للحفاظ على تنافسيتها ومكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي الدولي. وأشار إلى أن القناة لم تتوقف عن التحديث والتطوير لتقديم خدمات ملاحية متطورة تلبي احتياجات السفن العابرة.

قناة السويس تعزز دورها الاقتصادي لمصر

تعد قناة السويس شريان الحياة الاقتصادي لمصر، حيث تسهم بنسبة كبيرة في الدخل القومي من العملة الصعبة. ورغم التحديات التي واجهتها القناة خلال الفترة الماضية، إلا أنها تواصل تحقيق النجاح والتطور في مجال الملاحة.

بهذه الجهود المستمرة، تثبت قناة السويس أهميتها كواحدة من أهم الممرات الملاحية في العالم، وتحافظ على مكانتها كركيزة أساسية في حركة التجارة العالمية.