“كارثة تلفزيونيّة” لكيم كردشيان… اقرأ التفاصيل

كان مسلسل «All’s Fair»، من إنتاج منصّة Hulu، يُفترض أن يكون الخطوة الكبرى لكيم كردشيان نحو التّمثيل الجادّ.

المسلسل من إخراج رايان مورفي ويضم في بطولته أسماء بارزة مثل سارة بولسون، غلين كلوز، نييسي ناش وتيانا تايلور، وكان من المتوقّع أن يقدم مزيجًا من الفخامة، وتمكين المرأة، والدّراما القانونيّة المشوّقة.

لكنّ ما حدث بعد عرضه لم يكن في الحسبان إذ قد تحوّل المشروع إلى كارثة نقديّة كاملة.

بعد إطلاقه، حصل المسلسل على تقييم غير مسبوق بلغ 0٪ على موقع Rotten Tomatoes استنادًا إلى المراجعات الأولى من أهم وسائل الإعلام الأميركيّة، إذ لم يُظهر النّقّاد أيّة رحمة في تعليقاتهم.

النّاقدة كيلي لاولر من USA Today وصفته بأنّه “أسوأ مسلسل تلفزيونيّ لهذا العام”.

أمّا أنجي هان من The Hollywood Reporter فكتبت أنه

“مسلسل بلا روح”، مضيفة أنّ أداء كيم كارداشيان بدا “جامدًا، خاليًا من الإحساس، ولا يحتوي على لحظة واحدة صادقة”.

بينما سخرت لوسي مانغان (من The Guardian) قائلة: “لم أكن أعلم أنّه لا يزال ممكنًا صياغة تلفزيونيّة بهذا السّوء.”

النّاقد إد باور من The Daily Telegraph هاجم المخرج رايان مورفي، واصفًا إيّاه بأنّه “الكاهن الأكبر للتّلفزيون الرّديء والسّطحيّ”.

وبالنّظر إلى التّرقّب الكبير الّذي سبق إطلاق المسلسل، كانت ردود الفعل صادمة للغاية.

وعلى الرّغم من المراجعات القاسية، فإن «All’s Fair» يتصدّر قائمة المشاهدات على منصة Hulu.

فقد تحوّل إلى ظاهرة على الإنترنت، إذ يتداول المعجبون المقاطع ويصنعون منها “ميمز” طريفة، واصفين المسلسل بأنّه “سيّئ لدرجة أنّه ممتع”.

يصفه النّقاد بأنه فضيحة فنّيّة، بينما يراه الجمهور متعةً guilty pleasure لا يمكن التّوقّف عنها.

هذا الانقسام الحادّ بين آراء النّقّاد وتفاعل الجمهور جعله أحد أكثر الأعمال إثارة للجدل هذا العام.

وبين من يعتبره إخفاقًا ذريعًا ومن يراه تحفة ساخرة عفويّة، يبقى أمرٌ واحدٌ مؤكّدًا:

الجميع يتحدث عن “All’s Fair” وكيم كردشيان عادت إلى الواجهة بقوّة… وإن كانت بطريقة غير متوقّعة.