ماكان معهودًا هو أنّ أداء العمرة يتطلب أن يكون لدى الشخص تأشيرة مخصصة لأداء العمرة لكن ذلك أصبح من الماضي حيث بات بإمكان كل شخص يمتلك تأشيرة صالحة أن يؤدي العمرة في أي وقت مهما كان نوع هذه التأشيرة. يعني هذا أنّه سيكون بمقدور الأشخاص الذين يمتلكون تأشيرات زيارة عائلية أو تأشيرات أداء العمرة بهذه التأشيرات بسهولة.

السعودية تقدم تسهيلات جديدة للراغبين بأداء مناسك العمرة.. إلغاء شرط التأشيرة وفتح الباب للجميع

تعمل المملكة العربية السعودية باستمرار على تسهيل الإجراءات أمام المعتمرين والأشخاص الذين يرغبون في زيارة الأماكن المقدسة ابتداءً بإتاحة الفرصة لأداء العمرة عبر تأشيرة عمرة لمدة 90 يوماً بتكلفة لا تتجاوز 300 ريال وانتهاءً بفتح المجال أمام الزوار لأداء العمرة حتى لولم يكونوا يمتلكون تأشيرة عمرة. يقول مسؤولون في وزارة الحج والعمرة إنّ التسهيلات لن ولم تتوقف فهدفهم الأساسي تذليل الصعوبات أمام الأشخاص الراغبين بأداء العمرة.

سيبدأ العمل بهذا القرار بحسب الوزارة في الفترة القليلة المقبلة وعند البدء في تطبيقه فإن أعداد المعتمرين سيزداد وهو هدف تسعى المملكة إلى تحقيقه حيث تهدف إلى تسجيل أكثر من 20 مليون معتمر خلال العام الجاري وهو رقم من شأنه أن يجعل من مكة المكرمة في مصاف المدن الأكثر زيارة في العالم.

لم يكن هذا القرار اعتباطيًا أو عشوائيًا بل قرارًا مهمًا ومدروسًا إذ سيؤدي هذا القرار إلى زيادة نسبة المعتمرين وارتفاع نسب الزيارة إلى المشاعر المقدسة، من الناحية الاقتصادية والمالية سيوفر القرار الأموال للمعتمرين وفي نفس الوقت سيزيد من نسبة الإيرادات المالية للحكومة السعودية من أنشطة العمرة والزيارة.