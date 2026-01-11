«المرحلة الثانية» من اتفاق غزة تدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

رجح مصدر فلسطيني حكومي، أن تدخل المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول غزة، حيز التنفيذ، الأسبوع المقبل، بالإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية لتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

وأكد المصدر الفلسطيني – رفض الكشف عن هويته – دفع السلطة الفلسطينية بعناصر الشرطة التي تم تدريبها في مصر والأردن إلى قطاع غزة، وذلك للمشاركة في عملية تأمين والإشراف على عبور المسافرين من وإلى القطاع خلال المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

فيما كشف مصدر دبلوماسي عربي لـ«الاتحاد»، عن موافقة إسرائيل على فتح الطريق الرئيسية في رفح الفلسطينية، وتمهيد الأرض لإقامة لأماكن تقيم فيها العائلات الفلسطينية ضمن خطة التعافي المبكر، مشيراً إلى أن إسرائيل تتمسك بضرورة تسليم آخر جثة لرهينة إسرائيلي للسماح بإعادة الإعمار. وأوضح المصدر أن الفصائل الفلسطينية ستبحث في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الجاري، مهام لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة خلال الفترة المقبلة مع تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع الانسحاب الإسرائيلي المتوقع إلى تخوم غزة ضمن الخطة الأميركية.

وأِشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة بالتنسيق مع الوسيطين المصري والقطري سيعلنون خلال أيام عن أسماء مجلس السلام لقطاع غزة، مؤكداً أن المجلس سيعقد أولى اجتماعاته نهاية الشهر الجاري وسيقوم بالإعداد لزيارة إلى غزة للوقوف على تطورات الأوضاع.

إلى ذلك، أكد وزيرا خارجية مصر بدر عبد العاطي والأردن أيمن الصفدي، ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح يحقق السلام العادل والشامل على أساس حلّ الدولتين. وحذر الوزيران خلال اتصال هاتفي أمس، من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوّض كل جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

في الأثناء، لقي ثلاثة فلسطينيين حتفهم، وأصيب آخرون باستهدافات إسرائيلية، في القطاع أمس.