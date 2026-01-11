انت الان تتابع خبر مجلس الشورى الإيراني يتحدث عن "المدافعين عن امن ايران": من احبطوا داعش سيحبطونه مجددا في التظاهرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف خلال انعقاد جلسة استثنائية للمجلس لمناقشة التداعيات الأخيرة، ان "العدو استغل مطالب الشعب الإيراني ويشن الآن ضدنا حرباً إرهابية داعشية من الداخل بسبب هزيمته في العدوان العسكري الأخير".



وأضاف ان "قوى الأمن الداخلي ستتصدى بقوة وحزم للحرب الإرهابية الداعشية"، مشيرا الى انه "نعترف بحق الاحتجاج والاعتراض لكننا سنتصدى للإرهاب والعناصر الداعشية، والأمن سيعود خلال الأيام المقبلة وأمس شهدنا تراجع الحرب الإرهابية".

واعتبر قاليباف ان "الرئيس الأميركي أعلن رسمياً دعمه للحرب الإرهابية ضدنا ولكن إيران ستتصدى لها وتحبطها".

وأشار في تعبير غريب انه "فليعلم أعداء إيران أن المدافعين عن الأمن الإيراني أحبطوا "داعش" مرة سابقاً واليوم سيحبطونها مجدداً"، ومن غير المعروف ما اذا يقصد بهذا التعبير الاطراف العراقية بقوله "المدافعين عن الامن الإيراني والذين احبطوا داعش".

وأكد انه "في حال العدوان على إيران فإن قواعد الولايات المتحدة في المنطقة والأراضي المحتلة ستكون في مرمى نيراننا".

