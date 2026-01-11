بريطانيا: لن نذرف دمعة واحدة إن سقط نظام طهران

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: عبرت المملكة المتحدة مجددا عن "قلقها البالغ" بشأن العنف في إيران وطالبت "بانتقال سلمي" للسلطة. وقالت إنها لن تذرف دمعة واحدة على النظام الحالي إن سقط.

صرحت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، اليوم الأحد: "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في إيران حاليًا"، مشيرةً إلى "أعمال العنف التي شهدناها".

وأضافت: "نحث السلطات في طهران على ضبط النفس، والتأكد من حماية أرواح مواطنيها وحماية الحريات الأساسية التي ينبغي أن يتمتعوا بها".

وقد جاء هذا التصريح متوافقًا مع بيان مشترك صادر عن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع قادة فرنسا وألمانيا، الذين أكدوا أيضًا "قلقهم البالغ" ودعوا إلى "ضبط النفس".

وبينما كانت الأولوية للعنف الداخلي، أشارت ألكسندر أيضًا إلى أن النظام الإيراني "يُزعزع استقرار العالم".

وقالت: "نعلم أنهم في محور مع روسيا، على سبيل المثال، يسعون إلى الالتفاف على العقوبات المفروضة على عمليات نقل النفط غير المشروعة".

وقالت ألكسندر إنه في حال حدوث تغيير في النظام في إيران، ستستخدم الحكومة "عبارات مشابهة لتلك التي استخدمها ستارمر عند اعتقال نيكولاس مادورو في فنزويلا، حين قال إنه "لن يذرف دمعة" على نهاية نظامه.

وأضافت أن النظام "قمعي" و"يشكل تهديدًا أمنيًا في الشرق الأوسط وخارجه".

وقالت: "لا نريد أن نشهد المزيد من الخسائر في الأرواح، ونريد أن يكون أي انتقال سلميًا".

الحرس الثوري

عند سؤالها عن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، قالت ألكسندر إن وزيرة الداخلية "ستدرس هذا الأمر دائمًا"، لكنها أضافت أنها "لا تملك أي مستجدات حاليًا".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني هو فرع عسكري مُكلف بالدفاع عن الثورة الإسلامية عام 1979، ويشرف على فيلق القدس سيئ السمعة، الذي عمل على توسيع نفوذ إيران في المنطقة.

وصنّفت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.