بطولة إيطاليا: ميلان يسقط في فخ التعادل أمام فيورنتينا

الرياص - اسماء السيد - روما : أضاع ميلان فرصة الالتحاق بجاره وغريمه إنتر في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بسقوطه مجددا في فخ التعادل أمام مضيفه فيورنتينا 1 1 الأحد ضمن المرحلة العشرين.

افتتح المدافع بييترو كوموتسو التسجيل لأصحاب الأرض برأسية من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى للإيسلندي ألبرت غودموندسون (66).

وأدرك البديل الفرنسي كريستوفر نكونكو التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة، بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء في سقف الشباك، محرزا بذلك هدفه الثالث تواليا في الدوري، والرابع هذا الموسم ضمن كافة المسابقات (90).

ورفع ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني، مسجّلا التعادل الثاني تواليا في الدوري، خلف جاره وغريمه إنتر المتصدر برصيد 42 نقطة والذي يستقبل نابولي الرابع برصيد 38 نقطة، لاحقا في ختام مباريات الأحد.

في المقابل، رفع فيورنتينا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر، وتجنّب الخسارة للمباراة الثالثة تواليا بانتصار وتعادلين، محققا بذلك نقطته الخامسة في إطار بحثه عن تجنُب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وفي مباراة ثانية، تغلّب بارما على مضيفه ليتشي منقوص العدد 2 1.

ورفع بارما رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 17 نقطة لليتشي في المركز السادس عشر.

افتتح الصربي نيكولا شتوليتش التسجيل للمضيف (1) وقلب الضيوف الطاولة بهدفي البرتغالي تياغو غابريال (64 بالخطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (72).