نشرت صفحة مهتمة ببيع وشراء وتربية الماعز, والضان, في السودان, مقطع فيديو أثار ضجة إسفيرية واسعة وقوبل سخرية واسعة من الجمهور. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصفحة نشرت مقطع فيديو لماعز “بيور” من السلالة الهولندية, المعروفة بإنتاجها العالي للألبان. وكشف صاحب الفيديو عن بيع “الماعز” بمبلغ 19 مليار جنيه سوداني, ما يعادل 5000 دولار, وأكثر من 250 ألف جنيه مصري. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور فقد قابل الملعقين سعر الماعز بتعليقات ساخرة أبرزها: (بتحلب دهب ولا شنو؟). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. في السودان.. بيع ماعز هولندية “بيور” بمبلغ 19 مليار ما يعادل 5000 دولار و أكثر من 250 ألف جنيه مصري والجمهور: (بتحلب دهب ولا شنو؟) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.