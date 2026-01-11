أمر قبض في مواجهة فنان سوداني شهير ومدير أعماله بعد تصوير عروس وشقيقاتها ونشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي

- 1/2
ضجت مواقع التواصل السودانية, منذ الأمس, بخبر استخراج السلطات أمر قبض في مواجهة مطرب سوداني, شهير على خلفية بلاغ مقدم من إحدى الأسر السودانية.
ووفقاً لما نقل محرر موقع النيلين, فقد باشرت الجهات الأمنية البحث عن فنان معروف عقب اتهامه بتصوير عروس وشقيقاتها دون الحصول على موافقتهن ونشر المقاطع عبر حساباته الشخصية، ما أثار موجة غضب واسعة بين المتابعين.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الواقعة حدثت أثناء إحدى المناسبات الخاصة حيث قام الفنان بتصوير العروس وشقيقاتها في لقطات وُصفت بأنها تنتهك الخصوصية قبل أن يقوم بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج لنفسه وزيادة التفاعل.
وقد تقدم أهل العروس ببلاغ رسمي للجهات المختصة مؤكدة أن التصوير والنشر تمّا دون علمهن أو إذن مسبق، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين المتعلقة بحماية الخصوصية والجرائم الإلكترونية.
من جهتها أكدت الجهات الأمنية أنها فتحت تحقيقًا في الحادثة، وتعمل حاليًا على تعقب الفنان تمهيدًا لاستدعائه والتحقيق معه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه في حال ثبوت التهم المنسوبة إليه.
يُذكر أن الحادثة أعادت إلى الواجهة الجدل حول مسؤولية الفنانين في احترام الخصوصية خاصة في المناسبات العائلية والخاصة، وضرورة الالتزام بالقوانين للنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
