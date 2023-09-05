شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شمس الكويتية في غرفة النوم مع رجل أعمال سوري.. مافعلوه خلف الجدران كان مخجل ومعيب .. غلبت سما المصري اتفرج قبل الحذف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، مقطع للفنانة شمس الكويتية، وهي ترقص بطريقة ساخنة أمام رجل أعمال سوري حسبما ورد على صفحات السوشيال ميديا.

ورغم أن الفيديو المثير للجدل، اتضح أنه قديم ويعود تاريخه إلى عام 2021، إلا أنه صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي مهتمة بالفن واخبار الفنانين أعادت نشره ووصفوه بالنقطة السوداء في المسيرة الفنية للنجمة شمس الكويتية.

وظهرت شمس في الفيديو المتداول وهي ترقص في ملهى ليلى بطريقة ساخنة على أنغام أغاني مصرية، أبرزها أغنية “بوم بوم” للفنان المصري محمد رمضان.

وتعرضت شمس الكويتية لإنتقادات حادة من المتابعين الذين قالو بأنها تتعمد إثارة الجدل من خلال الفيديوهات والصور الجريئة التي تشاركها مع جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.



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شمس الكويتية في حفلة عصام كاريكا

في أحدث ظهور لها، خطفت الفنانة شمس الكويتية، الأنظار في حفلة الفنان المصري عصام كاريكا، التي أحياها في الساحل الشمالي، حيث ظهرت في فيديوهات متداولة وهي وكانت الفنانة الكويتية ترتدي فستانا شفافا أسودا تحته هوت شورت أسود أيضاً، وترقص بطريقة ملفتة للأنظار.

ووصفت شمس عصام كاريكا بأنه أقوى فنان عربي على المسرح.

ملابس مكشوفة



كما شاركت شمس الكويتية، صور جديدة لها مع جمهورها على إنستجرام، ظهرت فيها بملابس جريئة، حيث ارتدت هوت شورت وتوب مكشوف البطن، وكتبت “قريبا”.