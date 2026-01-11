اليابان | نكهة يوزو… السرّ وراء الألوان المشرقة والروائح الزكية في المطبخ الياباني

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 12/01/2026

لطالما شكّل يوزو إضافة حمضية مميزة ولذيذة في المطبخ الياباني. وفي هذه المقالة نتعرّف إلى مجموعة من الأطباق التي يحتل فيها يوزو دورًا أساسيًا عند تحضيرها.

سويمونو

يصبح هذا الحساء الشفاف مثاليا بإضافة القليل من شرائح قشر يوزو قبل التقديم. كما أنه رائع عند إضافته إلى زوني (حساء كعكة الأرز موتشي)، خاصة في رأس السنة. وما إن ترفع الزبدية إلى شفتيك لارتشاف الحساء، يتغلغل عبق يوزو المنعش في أنفك ليضفي عليك إحساسا بالانتعاش والبهجة.



(© بيكستا)

يوزو دايكون

يكتمل هذا الطبق المكون من فجل دايكون المخلل بنكهته الحلوة والحامضة عند إضافة شرائح يوزو الرقيقة، حيث تتداخل نكهتا المكونين جيدا معا ليكونا طبقا منعشا ومطهرا للفم.



(© PhotoAC)

يوزو ميسو

في هذا الطبق، يخلط عصير وقشور يوزو المبشورة مع ميسو محلى لاستخدامه في تزيين الأطباق أو كصلصة. ويكون لذيذا بشكل خاص عند إضافته إلى الساتوئيمو (القلقاس الياباني) المطهو ​​على البخار أو شرائح فوروفوكي دايكون السميكة المطهوة على نار هادئة أو إلى دينغاكو المشوية على أسياخ مثل التوفو.



ساتوئيمو مطهو على البخار، مزين بيوزو الأصفر الزاهي مع صلصة ميسو (© بيكستا)

يوان ياكي

لتحضير هذا الطبق، تنقع المكونات في خليط بكميات متساوية من صلصة الصويا والساكي والميرين وعصير يوزو، ثم تشوى. وقد سمي بهذا الاسم نسبة إلى مبتكره كيتامورا يوان، أحد أساتذة طقوس الشاي في عصر إيدو.



قطعة سمك مشوية على طريقة يوان ياكي (© بيكستا)

يوزو بونزو

تحضر هذه الصلصة بخلط عصير يوزو مع صلصة الصويا والميرين، وهي ضرورية لأطباق ’’النابي (القدر الياباني الساخن)‘‘. يتميز بنكهته اللاذعة والمنعشة وسهولة تناوله. ورغم أنه يمكن شراء أصنافه الجاهزة من المتاجر، إلا أن عبق البونزو عندما يحضر في المنزل ليس له مثيل.



يوزو بونزو صلصة تغميس مثالية للحوم المطهية (© بيكستا)

يوزو كوشو

تحضر هذه الصلصة بخلط قشر يوزو أخضر غير ناضج مبشور مع فلفل حار أخضر مفروم وملح لتكوين مزيج على شكل معجون. إن نكهة الفلفل الحار المنعشة والمرارة الخفيفة للقشر يشكلان مزيجا مثاليا.



(© بيكستا)

يوزوغاما

يزال الجزء العلوي من ثمرة يوزو ويتم تجويفها عبر إزالة الجزء الداخلي لتكوين طبق تقديم مزخرف. ويستخدم هذا الأسلوب في المناسبات الخاصة، مثل تقديم أوسيتشي ريوري (طعام رأس السنة) والوجبات الاحتفالية. وإلى جانب جمال شكله، يضفي يوزو أيضا عبقا رائعا على الأطباق المقدمة فيه.



(© بيكستا)

يوبيشي

يعد يوزو موتشي أحد أنواع حلويات واغاشي اليابانية، ويأتي بعدة نكهات وأشكال، منها موتشي بصلصة الصويا مع الجوز. أما الموتشي المدرج أدناه فهو نسخة محفوظة، تحضر بحشو الميسو والمكسرات ودقيق الأرز في يوزوغاما، ثم يغلق ويطهى على البخار، وأخيرا يتم تجفيفه. يعتقد أن أصل هذه الحلوى يعود إلى أواخر فترة هييان (794-1185)، ويستغرق صناعتها عدة أشهر، ولا تزال تحظى بشعبية في مناطق مختلفة حتى اليوم. تقطع إلى قطع صغيرة وتقدم كطبق جانبي مع الشاي أو الساكي.



(© بيكستا)

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنجليزية. النص من إعداد إيكرافت. صورة العنوان: يوزو دايكون، مزيج من رائحة الحمضيات وفجل دايكون المخلل الحامض. بإذن من جمعية السياحة في شرق كوتشي)