كامل إدريس يحيي مواطني ولاية الخرطوم على صبرهم ووطنيتهم، ويقول العام 2026 سيكون عاماً لسلام المنتصرين وعودة التنمية والخدمات

وصل إلى الخرطوم اليوم معالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بمعية عدد من الوزراء، إيذاناً باستئناف نشاط حكومة الأمل من العاصمة الخرطوم.

وكان في استقباله بمدخل مدينة بحري، والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة، وحشد كبير من مواطني بحري.

وأعلن د. كامل لدى مخاطبته اللقاء الجماهيري بميدان الكدرو ببحري عودة حكومة الأمل بكلياتها إلى الخرطوم لممارسة نشاطها اعتباراً من اليوم.

وحيا رئيس الوزراء جماهير ولاية الخرطوم لصبرهم وجهادهم ووطنيتهم، رغم الظروف التي تمر بها البلاد، مبشراً بقرب تحقيق النصر الكامل.

ووعد د. كامل بتوفير خدمات للصحة والتعليم، وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومعاش وأمن المواطن، بجانب العمل على دعم عودة الجامعات.

وأعلن رئيس الوزراء العام 2026 عاماً للسلام، “سلام الفرسان الشجعان المنتصرين”، وستنداح خلاله التنمية والإعمار بالبلاد، مشيراً إلى أن حكومة الأمل قدمت موازنة العام الجديد دون أعباء إضافية على المواطن، وتهدف إلى خفض التضخم بنسبة تصل إلى 70% ونسبة نمو تصل 9%.

وعبر رئيس الوزراء عن شكره للفريق البرهان القائد العام رئيس مجلس السيادة وأعضاء المجلس، وأهل الشرق وولاية البحر الأحمر، على كرم الضيافة واستقبال الحكومة.

كما أثنى سيادته على جهود اللجنة العليا لتهيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، ووالي الخرطوم ولجنة أمن الولاية الذين يسيّرون أمر العودة.

من جانبه، رحب ممثل المنطقة الأستاذ خالد محمد حامد بالدكتور كامل إدريس في الخرطوم، مؤكداً وقوف جماهير الولاية مع حكومة الأمل، بوصفها تمثل سيادة البلاد.

وطالب رئيس مجلس الوزراء بتوفير خدمات الكهرباء ودعم الإنتاج بأحياء مشروع السليت، داعياً إلى تعيين وزيري دولة بكل من وزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية.