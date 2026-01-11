وزير الداخلية ووالي الخرطوم يفتتحان مركز ترخيص اللواء شرطة فيصل كباشى لمعاملات الترخيص وغرفة السيطرة(777)

إفتتح الفريق شرطة حقوقى بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية ووالى ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مركز الشهيد اللواء شرطة فيصل كباشي لمعاملات المرور وغرفة السيطرة(777) بدائرة مرور ولاية الخرطوم بحضور

الفريق اول شرطة حقوقى امير عبدالمنعم فضل المدير العام لقوات الشرطة واللواء شرطة حاتم نصر محمود مدير الادارة العامة للمرور بجانب أعضاء هيئتي الادارة والقيادة وممثل منظومة الصناعات الدفاعية وذلك في إطار ترقية وتجويد الخدمات الشرطية المختلفة التي تسهم في تطبيع الحياة بولاية الخرطوم

وزير الداخلية اكد حرص الوزارة على دعم وتطوير منظومة المرور بولاية الخرطوم لتعزيز الانتشار المرورى والتقنى بما يسهم فى تحقيق السلامة المرورية وفرض هيبة القانون ولتقديم خدمات مرورية عصرية وآمنه تحقق رضا المواطن وتحفظ أمن الطريق

مدير الإدارة العامة للمرور اكد إهتمام إدارته بتطوير وترقية الخدمات المرورية ونشرها فى ولايات البلاد حتى يتثنى للمواطنين الحصول عليها بسهولة ويسر ، مشيرا الى ان افتتاح المراكز المرورية بولاية الخرطوم يأتى فى إطار خطط الادارة العامة للمرور الخاصة بتسهيل الاجراءات المرورية بأستخدام التقنية فى اعمال المرور الخدمية ، مشيدا باهتمام ودعم وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لكافة البرامج والخطط المرورية التى تم وضعها و التى تستهدف تحقيق السلامة المرورية لشركاء الطريق عبر برامج التوعية والإرشاد لخلق بيئة مرورية جاذبة.

اللواء شرطة هناى محمد إبراهيم مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم أوضح أن إفتتاح المركز وغرفة السيطرة يأتى بهدف تقديم خدمات مرورية سهلة وميسرة لطالبي الخدمة للمواطنين بولاية الخرطوم ، مبينا ان المركز يضم قاعة للترخيص لتقديم كل الخدمات المرورية من رخص قيادة وترخيص سيارات بجانب بعض المعالجات الفنية الخاصة بالمراكز المرورية بالولاية ، مشيرا الى ان غرفة السيطرة والتحكم تلعب دورا كبيرا فى تسهيل مراقبة ولاية الخرطوم مروريا لضبط المخالفات ومعالجة الإكتظاظ المرورى عبر هذه الغرفة ، مؤكدا وجود كاميرات مراقبة فى عدد من المواقع لكشف المخالفات ومعالجة الحركة المرورية بطرق الولاية ، مجددا الإلتزام بتقديم افضل الخدمات المرورية بالولاية لتسهيل عودة المواطنين ونشر الخدمة المرورية فى محليات الولاية المختلفة ، كاشفا عن نشر عدد(20) دورية مرور فى التقاطعات الرئيسية والحاكمه للمراقبة وتسهيل حركة سير المركبات وللتدخل السريع فى حالات الحوادث والإذدحام المرورى بجانب دوريات المواتر التى تغطى مواقع الإكتظاظ والكثافة المرورية مشيراً الى اكتمال كافة الترتيبات لإفتتاح مراكز مرورية جديدة فى كل من امبدة والعلاقات البينية ومركز خدمات الجمهور دعما للعمل المرورى بالولاية.

إعلام ولاية الخرطوم