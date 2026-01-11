الأمم المتحدة: 53 لاجئاً كونجولياً لقوا حتفهم في بوروندي

ابوظبي - سيف اليزيد - كينشاسا (وكالات)
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 50 لاجئاً فارين من القتال في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية لقوا حتفهم في بوروندي المجاورة. وأضافت أن من بين إجمالي 53 حالة وفاة مسجلة، توفي 25 شخصاً بسبب تفشي الكوليرا، بينما توفي 6 آخرون بسبب فقر الدم ومضاعفات أخرى تتعلق بسوء التغذية.
وذكرت الأمم المتحدة أنها تعمل مع وزارة الصحة وشركاء آخرين للتحقيق في سبب الوفيات الأخرى.
وأضافت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن أكثر من 100 ألف كونجولي لجؤوا إلى بوروندي منذ اشتداد القتال بالقرب من الحدود في أوائل ديسمبر وسيطرة المتمردين على بلدة أوفيرا.