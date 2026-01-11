تكنولوجيا: موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 يتسرّب ويأتي بعد Unpacked بنحو أسبوعين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف المسرّب الشهير إيفان بلاس في أواخر العام الماضي عن موعد محتمل لحدث Galaxy Unpacked الخاص بسلسلة Galaxy S26، حيث أشار إلى أنه قد يُعقد في 25 فبراير 2026.

في ذلك الوقت، بدا هذا الموعد غير منطقي للكثيرين، خاصة أن آخر حدثين من فئة Galaxy S أُقيما في أواخر شهر يناير. واليوم، بدأت تتضح الصورة أكثر مع تسريب موعد الطرح الرسمي في الأسواق.

وبحسب مصدر قادم من فرنسا، سيجري طرح سلسلة Galaxy S26 للبيع في 11 مارس، ما يؤكد أن حدث Unpacked لهذا العام سيأتي متأخرًا بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. وبطبيعة الحال، ستنطلق الطلبات المسبقة قبل هذا التاريخ، إلا أن شحن الأجهزة للمستخدمين يُتوقع أن يبدأ تزامنًا مع موعد الإطلاق في الأسواق.

وكما جرت العادة، ستضم السلسلة ثلاثة طرازات رئيسية هي Galaxy S26 و Galaxy S26 Plus و Galaxy S26 Ultra.

وفي المقابل، تشير الشائعات المتداولة حتى الآن إلى أن سامسونج قد تنهي الوجود القصير لسلسلة Edge، على أن تواصل التركيز على إصدار Plus ضمن تشكيلتها المقبلة.

المصدر