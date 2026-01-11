انت الان تتابع خبر رئيس البرلمان بضيافة رئيس مجلس القضاء الأعلى لبحث التعاون بين السلطتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر مجلس القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، استقبل اليوم الاحد الموافق 11 / 1 / 2026، رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي".



وأضاف ان "القاضي زيدان قدم في مستهل اللقاء التهنئة لرئيس مجلس النواب بمناسبة انتخابه رئيساً للمجلس ونيله ثقة أعضاء مجلس النواب"، معرباً عن "تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه التشريعية".

وأشار الى انه "من جانبه ثمّن رئيس مجلس النواب جهود القضاء في اكمال تشكيل السلطة التشريعية ضمن التوقيتات الدستورية، كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والقضائية في المواضيع المشتركة".

