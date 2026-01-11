جنود مجهولون ورجال شجعان كانوا وراء الجهود المضنية التي جعلت العودة إلى مدن وأحياء ولاية الخرطوم ممكنة وميسرة.

التاريخ سيحفظ لكل أعضاء لجنة الأمن والطوارئ بولاية الخرطوم صفحات جهدهم الوطني المخلص لمتابعة خطتهم لتهيئة العاصمة لعودة المواطنين، ومن بعد عودة الوزارات والمؤسسات الاتحادية لمباشرة مهامها من العاصمة.

■ كل شبر تطأه أرجل القادمين، وكل منزل يعود إليه أهله، وكل طريق تسلكه عربات العائدين، كل مكان وظل آمن في الخرطوم روته دماء شهداء كرام بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله.

ستبقى تضحيات الشجعان الذين اقتلعوا عصابات ومليشيات التمرد اقتلاعًا من الخرطوم منارة تهدي الناس وتقف بمر الأيام وكر الدهور شاهدة على بسالة وجسارة سارت وستسير ببطولاتها الركبان.

كامل التقدير والاحترام لوالي ولاية الخرطوم وكل أعضاء لجنة الأمن والطوارئ التي واصلت الليل بالنهار وجعلت من المستحيل ممكنًا بحول الله وقوته.

الخرطوم تتعافى.

ولا نامت أعين العملاء والجبناء والطارئين على التاريخ الذين توهموا أنهم أكملوا السيطرة على السودان وكسروا قلبه النابض.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد