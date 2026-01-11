تتويج الفائزين بأشواط الإيذاع في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - الظفرة (الاتحاد)

توج مهرجان الظفرة الختامي مساء، أمس السبت، الفائزين بمزاينة الإبل التي جرت منافساتها في 8 أشواط ضمن سن الإيذاع من الإبل المحليات والمجاهيم، وخصصت لها 80 جائزة، وذلك في منصة المزاينة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وتوج عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، الفائزين في المنافسات، وسط حضور واسع لملاك الإبل من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهور مزاينات الإبل، وزوار المهرجان.

وأسفرت النتائج في الشوط الرئيسي إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات، عن فوز «أريام» لمالكها عبد العزيز محمد عايض علي القحطاني بالمركز الأول، وحازت «الفارع» لمالكها زايد محمد قران راشد المنصوري ناموس الشوط الرئيسي إيذاع تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم، وحصلت على المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات «مذهله» لمالكها محمد علي بالخصواني بالمر المنصوري، وفي شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم جاءت في المركز الأول «رمحه» لمالكها صالح بخيت محمد العويري المري.

وحصدت «القاهرة» لمالكها علي راشد علي صياح المنصوري ناموس شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات، وذهب المركز الأول في شوط إيذاع تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم إلى «شموخ» لمالكها راشد جابر راشد القاشوطي، أما شوط إيذاع الشركاء - محليات، فنالت جائزته «هملوله» لمالكها هلال حمد خلفان المعولي، وفي شوط إيذاع الشركاء - مجاهيم حازت المركز الأول «النايفه» لمالكها سعيد محمد عوض المنهالي.

ودخلت الإبل المشاركة في الأشواط المخصصة لسن الإيذاع، صباح أمس، ضمن أشواط الشرايا لأبناء القبائل وبينونة المفتوح (رمز) لفئتي المحليات والمجاهيم، وشوط المهجنات الأصايل، وشوط أصحاب السمو الشيوخ، ومن يرغب من أبناء القبائل عام - الوضح، وسيتم إعلان نتائجها اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصراً في منصة مزاينة الإبل بمدينة زايد، ومن خلال منصات «تراثنا» التابعة لهيئة أبوظبي للتراث وعبر قناة بينونة وإذاعة مهرجان الظفرة 90.1 اف ام في محيط موقع المزاينة.

زيارة

زار عدد من الطلاب وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في جامعة نيويورك أبوظبي أمس مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة، وتجول الطلاب في منصة المزاينة وشبوك الإبل المشاركة في الأشواط، وتعرفوا عن كثب على سلالات الإبل، واستمعوا لشرح من لجنة التحكيم حول أبرز المعايير الجمالية لتحديد الإبل الفائزة في أشواط المزاينة، وحضروا جانباً من إعلان النتائج وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.