تكنولوجيا: كوالكوم قد تعود إلى سامسونج لإنتاج شرائح 2 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار الرئيس التنفيذي لشركة كوالكوم، كريستيانو آمون، إلى دخول الشركة في محادثات مع سامسونج من أجل تصنيع شرائحها بدقة 2 نانومتر، رغم امتناع سامسونج لاحقًا عن التعليق رسميًا على هذه التصريحات.

ومع ذلك، يُعد هذا التطور لافتًا للنظر، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها أعمال المسابك لدى سامسونج في الفترة الأخيرة.

وتعود آخر مرة تولّت فيها سامسونج تصنيع شرائح من تصميم كوالكوم إلى عام 2022، عند إطلاق معالج Snapdragon 8 Gen 1، والذي واجه حينها انتقادات واسعة بسبب مشكلات تتعلق بالحرارة والأداء.

إضافة إلى ذلك، لم تُلبِّ مسابك سامسونج متطلبات كوالكوم من حيث نسب الإنتاج السليم، وهو ما دفع الشركة الأمريكية لاحقًا إلى الاعتماد على TSMC.

ومؤخرًا، أعادت كوالكوم فتح باب التعاون، إذ بدأت بنفسها محادثات مع سامسونج لتولي مهمة تصنيع شرائح 2 نانومتر. ووفقًا لمصادر مطلعة، انتهت كوالكوم بالفعل من تصميم الشريحة، وأصبحت جاهزة للانتقال إلى مرحلة الإنتاج في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي.

ورغم أن الأمور لم تُحسم بعد، تشير المعطيات إلى محاولات جادة من سامسونج لإعادة ترتيب أوراقها. فقد أُسند إلى رئيس قطاع الشرائح في الشركة تحدٍ كبير يتمثل في إعادة مسابك سامسونج إلى مسار الربحية، وهو ما بدأت ملامحه في الظهور من خلال اتفاقيات توريد جديدة حسّنت من التوقعات المستقبلية.

وفي هذا السياق، أبرمت تسلا مؤخرًا صفقة مع سامسونج لإنتاج شرائح متقدمة مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت سامسونج ستتولى تصنيع معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 تحديدًا، أم أن الشراكة المحتملة بين الطرفين ستتجه نحو منتجات مختلفة.

