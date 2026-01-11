اس تي سي السعودية تنتهي من إصدار صكوك دولية بقيمة ملياري دولار على شريحتين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة، وحقق كل من داو جونز وإس آند بي 500 مستويات إغلاق قياسية جديدة في أعقاب صدور بيانات الوظائف الضعيفة والتي أثارت التكهنات باستئناف الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة.



وكشفت بيانات صادرة اليوم عن أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 50 ألف وظيفة فقط خلال ديسمبر كانون الأول، وهو ما جاء دون التوقعات البالغة 73 ألفًا، لكن معدل البطالة انخفض إلى 4.4%.



من ناحية أخرى ، تعقد المحكمة العليا اليوم جلسة بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة "ترامب" في أبريل نيسان.



وفي ذات السياق، صرح وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" أن واشنطن قادرة على تعويض أي إيرادات جمركية مفقودة في حال قضت المحكمة ببطلان هذه الرسوم الجمركية.



من جانبه، دعا عضو الاحتياطي الفيدرالي "ستيفن ميران" إلى خفض أسعار الفائدة 150 نقطة أساس خلال العام الجاري، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لدعم سوق العمل.



وأظهر استطلاع شهري صادر عن جامعة "ميشيغان" ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى 54 نقطة في يناير كانون الثاني من 52.9 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليسجل أعلى قراءة له منذ سبتمبر أيلول عام 2025.



من ناحية أخرى، تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق الأمر الذي يؤجج الاضطرابات واحتمالات التأثير على الإمدادات النفطية، كما تصاعد التوترات العسكرية بشأن أوكرانيا بعد أن قامت روسيا بقصف أهداف بصاروخ فرط صوتي.



وعند إغلاق الجلسة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 238 نقطة) إلى 49504 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 49571 نقطة وأقل مستوى عند 49197 نقطة.



وارتفع إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% (ما يعادل 45 نقطة) إلى 6966 نقطة، وبلغت مكاسبه الأسبوعية 1.6%، وسجل أعلى مستوى عند 6978 نقطة وأقل مستوى عند 6917 نقطة.



وصعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% (ما يعادل 191 نقطة) إلى 23671 نقطة، وسجل مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 1.9%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 23721 نقطة وأقل مستوى عند 23426 نقطة.