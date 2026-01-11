انت الان تتابع خبر أبرز ما تضمنته جلسة مجلس النواب اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكد رئيس مجلس النواب، وفق بيان للدائرة الإعلامية للمجس، أنه "سيتم خلال الأسبوع المقبل استضافة وزيري الخارجية والموارد المائية لمناقشة الاتفاقية المائية مع الجارة تركيا".

وصوت المجلس على إضافة فقرة إلى جدول أعمال الجلسة تضمنت تأدية اليمين الدستورية لعدد من الأعضاء، حيث أدت النائبة أشواق الجاف والنائب جهاد العبادي اليمين الدستورية كعضوين في مجلس النواب.



كما استكمل المجلس مناقشة ملف الإيرادات غير النفطية، بحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية، ومدير عام الهيئة العامة للضرائب، ومدير عام الهيئة العامة للكمارك، ضمن مساعي تعزيز الموارد المالية غير النفطية.

وفي ختام أعماله، رفع مجلس النواب جلسته إلى يوم الاثنين الموافق 19 كانون الثاني الجاري.