انت الان تتابع خبر ائتلاف الإعمار والتنمية: السوداني لم يعلن انسحابه رسمياً من الترشح لرئاسة الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عضو الائتلاف خالد وليد، في بيان تابعته الخليج 365، إن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني حقق نتائج ملموسة وواضحة على مستوى مؤسسات الدولة"، مشيراً إلى "وجود محاولات من بعض الأطراف لشيطنة العمل الحكومي والمنجزات المتحققة".

وأضاف أن "الإطار التنسيقي لا يزال يعتمد لغة التفاهمات، ويسعى لاستكمال مشاوراته مع القوى السنية والكردية لحسم ملف المرشح لرئاسة الوزراء"، مبيناً أن "هناك أسماءً تطرح نفسها كمرشحي تسوية في ظل استمرار الحراك السياسي".

وأشار إلى أن "السوداني الذي لم يعلن انسحابه رسمياً من الترشح، يعد داعماً حقيقياً للمالكي"، مشدداً على أن "رئيس الوزراء المقبل سيواجه جملة من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن تحديات اقتصادية وتنموية تفرض عليه تعزيز موارد الدولة غير النفطية".

