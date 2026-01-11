اخبار العالم / اخبار العراق

المالكي: الاطار قطع خطوات بحسم مرشح رئاسة الوزراء ويجب حسم مرشح رئيس الجمهورية

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للمالكي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم وفد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني "، مبينا انه "جرى خلال اللقاء مناقشة التطورات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة".
وشدد الجانبان "على ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى الوطنية لاستكمال الاستحقاقات الدستورية بموجب التوقيتات المحددة".
وتابع انه "تم التاكيد على اهمية حسم مرشح رئيس الجمهورية بهدف الاسراع في تشكيل الحكومة سيما بعد ان قطع الاطار التنسيقي خطوات مهمة في حسم مرشح رئاسة الوزراء ".
وشدد الجانبانِ على "ضرورةِ تعزيزِ التعاونِ والتفاهمِ المشترك بينَ القِوى السياسية، بما يُسهمُ في ترسيخِ الشراكةِ الوطنيةِ ودعمِ مسارِ الاستقرارِ في البلاد".
