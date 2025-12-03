شكرا لبحثكم عن خبر محافظ حضرموت يستقبل وفدًا أمنيًا وعسكريًا رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية الشقيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكلا | 3 ديسمبر 2025م | إعلام حضرموت

استقبل محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، صباح اليوم، وفدًا أمنيًا وعسكريًا رفيع المستوى من اللجنة الخاصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة رئيس اللجنة الخاصة اللواء الدكتور محمد بن عبيد القحطاني.

حيث كان المحافظ في مقدمة مستقبلي الوفد لدى وصوله مطار الريان الدولي بالمكلا، بحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، والمديرين العامين للأمن والشرطة بالساحل والوادي العميد مطيع المنهالي، والعميد ركن عبدالله بن حبيش، والقيادات العسكرية والأمنية.

وخلال الاستقبال، رحب المحافظ الخنبشي بالوفد السعودي الزائر، مؤكدًا أهمية الزيارة في دعم جهود الاستقرار واستتباب الأمن في المحافظة، وتعزيز التنسيق المشترك في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل امتدادًا للروابط التاريخية العميقة التي تجمع أبناء حضرموت بالمملكة العربية السعودية، مشيدًا بمواقفها الداعمة في مختلف المراحل، ومعتبرًا المملكة “الدولة الوازنة في الإقليم”.

ولفت المحافظ إلى أن زيارة الوفد السعودي إلى حضرموت في هذا التوقيت تحمل دلالات مهمة ورسائل واضحة بشأن خصوصية المحافظة لدى المملكة، وما تحظى به من اهتمام، بالنظر إلى مكانتها الاستراتيجية وعمق علاقاتها التاريخية.

وأكد المحافظ ثقة أبناء حضرموت في المملكة وفي التزامها بدعم أمن واستقرار المحافظة وتعزيز الاستقرار والتنمية.

من جانبهم، أكد الوفد السعودي أن المملكة العربية السعودية تولي اليمن واستقراره أهمية عالية، وأن أمن واستقرار حضرموت يمثل أولوية خاصة لدى قيادة المملكة، نظرًا لما تمثله المحافظة من عمق تاريخي واجتماعي للمملكة، وخصوصية راسخة في العلاقات الممتدة بين الجانبين.

وأشار الوفد إلى أن هذه الزيارة تأتي كرسالة واضحة تؤكد الدعم الفعلي لمحافظ حضرموت وقيادة السلطة المحلية لتجاوز التحديات الحالية، والمضي قدمًا في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المحافظة.

وتأتي هذه الزيارة رفيعة المستوى من الجانب السعودي، وفي هذا التوقيت بالذات، لتؤكد حضور المملكة الدائم كقائد للتحالف، وحرصها على ضمان بقاء حضرموت نموذجًا للاستقرار والأمن في اليمن.

وعُقد عقب ذلك، لقاء بمكتب المحافظ، جمع محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، بالوفد الأمني والعسكري رفيع المستوى من المملكة العربية السعودية، ناقش الأوضاع الأمنية بالمحافظة في ظل الوضع الحالي وجهود استتباب الأمن في المحافظة.