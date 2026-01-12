بطولة إيطاليا: قمة إنتر ونابولي تنتهي بالتعادل وميلان يفشل بالاستفادة

الرياص - اسماء السيد - روما : انتهت قمة المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم بين إنتر المتصدر ونابولي الثالث بالتعادل 2 2 الأحد على ملعب سان سيرو في ميلانو، ليحافظ بذلك "نيراتزوري" على فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن جاره ومطارده ميلان الثاني الذي فشل بالاستفادة مكتفيا بالتعادل 1 1 أمام مضيفه فيورنتينا.

سجّل لإنتر فيديريكو ديماركو (9) والتركي هاكان تشالهانأوغلو (73 من ركلة جزاء)، فيما أحرز الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي هدفي نابولي (26 و81).

ورفع إنتر رصيده إلى 43 نقطة متصدرا بفارق ثلاث نقاط عن ميلان الثاني (40) وأربع عن نابولي الثالث برصيد 39 نقطة.

وكرّس إنتر أفضليته في المواجهات المباشرة مع نابولي على ملعب سان سيرو، بتجنبه الخسارة للمرة التاسعة تواليا، محققا خمسة انتصارات وأربعة تعادلات.

في الدقيقة التاسعة، قطع البولندي بيوتر جيلينسكي الكرة في منتصف الميدان من ماكتوميناي ومرّرها إلى الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس، ومنه إلى الفرنسي ماركوس تورام الذي هيّأها إلى المنطلق من الخلف ديماركو، فسدّدها الأخير قوية من زاوية ضيقة على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، استقرت أرضية إلى يسار الحارس الصربي الضيف فانيا ميلينكوفيتش سافيتش (9).

ولم يتأخر ردّ حامل اللقب كثيرا، فبعد هجمة منظّمة، لعب المقدوني الشمالي إلييف إلماس عرضية من الجهة اليسرى داخل المنطقة، حوّلها ماكتوميناي من مسافة قريبة إلى يمين الحارس السويسري المضيف يان سومر (26).

في مستهل الشوط الثاني، بدا نابولي أكثر نشاطا ورغبة في إضافة هدف ثان، وكان قريبا من ذلك في مناسبتين، الأولى بتسديدة مهاجمه الدنماركي راسموس هويلند بيسراه من داخل المنطقة، مرّت بمحاذاة القائم الأيمن (48)، والثانية برأسية من مسافة قريبة أخطأت المرمى لقائده جوفاني دي لورنتسو (51).

وأقحم المدرب الروماني لإنتر كريستيان كيفو متوسط الميدان الأرميني هنريخ مخيتاريان لتنشيط خط وسطه (62).

ونجح مخيتاريان في الحصول على ركلة جزاء بعدما دهس المدافع الكوسوفي أمير رحماني على قدمه، احتسبها الحكم دانييلي دوفيري بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه ار)، وسط اعتراضات من مدرب نابولي أنتونيو كونتي، فتلقّى بطاقة حمراء على إثرها.

وترجم تشالهانأوغلو الركلة بنجاح (73).

بعدها بثماني دقائق، لعب ماتيو بوليتانو ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة، حوّلها البديل الهولندي نوا لانغ صوب ماكتوميناي الذي سدّدها بيمناه "على الطاير" إلى يسار سومر (81).

وكاد مخيتاريان يمنح الانتصار لإنتر في الوقت بدلا من الضائع، لكن تسديدته من داخل المنطقة بعد تمريرة البديل الفرنسي أنج يوان بوني، انحرفت عن مسارها قليلا وردّها القائم الأيسر (90+3).

تعادل ثان تواليا لميلان

وتعادل ميلان مع مضيفه فيورنتينا 1 1.

افتتح المدافع بييترو كوموتسو التسجيل لأصحاب الأرض برأسية من مسافة قريبة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى للإيسلندي ألبرت غودموندسون (66).

وأدرك البديل الفرنسي كريستوفر نكونكو التعادل لميلان في الدقيقة الأخيرة، بتسديدة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء في سقف الشباك، محرزا بذلك هدفه الثالث تواليا في الدوري، والرابع هذا الموسم ضمن كافة المسابقات (90).

وقال مدرب "روسونيري" ماسيميليانو أليغري لمنصة دازون للبث التدفقي "لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وصنعنا الكثير من الفرص التي لم ننجح بترجمتها أهدافا".

وأضاف "نحتل المركز الثاني راهنا وعلينا الحفاظ على ذلك، لكننا نحتاج أيضا إلى أن نكون أكثر حسما عندما نسيطر على مجريات اللعب".

ورفع فيورنتينا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

وحقق لاتسيو انتصاره السابع في الدوري بتخطيه مضيفه فيرونا 1 0.

سجّل الدنماركي فيكتور نلسون بالخطأ في مرمى فريقه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، في حين تواصلت متاعب فيرونا بتكبده الهزيمة العاشرة هذا الموسم، فتجمّد بذلك رصيده عند 13 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وتغلّب بارما على مضيفه ليتشي منقوص العدد 2 1.

ورفع بارما رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 17 نقطة لليتشي في المركز السادس عشر.

افتتح الصربي نيكولا شتوليتش التسجيل للمضيف (1) وقلب الضيوف الطاولة بهدفي البرتغالي تياغو غابريال (64 بالخطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ماتيو بيليغرينو (72).