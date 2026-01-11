سينومي سنترز السعودية تسترد الجزء المتبقي من الصكوك الدولية المستحقة بتاريخ 7 أكتوبر 2026

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عن توصية مجلس الإدارة بإعادة هيكلة الشركة عبر تقسيمها إلى شركتين، من خلال نقل جميع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين إلى شركة مساهمة مقفلة جديدة مملوكة للشركة بالكامل.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تتضمن عملية التقسيم المقترحة توزيع أصول والتزامات الشركة المتعلقة بأعمال التأمين - بما في ذلك عقود التأمين مع العملاء وعقود الموظفين في أقسام محددة - إلى الشركة الناشئة عن التقسيم.

وتخضع عملية التقسيم لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق، والتي ستنظر في عملية التقسيم وما يتعلق بها من تعديلات على النظام الأساس.

ونوهت الشركة إلى أنها ستنشر تعميمًا لمساهميها، قبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالتقسيم، يتضمن تفاصيل عملية التقسيم، وعوامل المخاطرة المتعلقة بعملية التقسيم، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات المتعلقة بالتقسيم في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأعلنت الشركة بتاريخ 10 سبتمبر 2025، عن تسلمها خطاب عدم ممانعة هيئة التأمين على إعادة هيكلة الشركة لغرض تحويل الكيان القانوني إلى شركة قابضة، على أن تبقى الشركة القابضة مدرجة.

وتأتي توصية المجلس بإعادة الهيكلة في سياق رغبة الشركة في تحقيق طموحها في أن تصبح مجموعة وطنية رائدة في مجال الرعاية الصحية المتكاملة، والمساهمة في تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأوسع للمملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030.