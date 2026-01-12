سعر سهم السور (SOOR) يبقي الوضع بلا تغيير – توقعات اليوم – 12-01-2026

ارتفع سعر سهم رسن (8313) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 122.00 ريال، متأثراً بارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 122.00 ريال، ليستهدف بعدها مباشرة مقاومته التالية عند سعر 128.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد