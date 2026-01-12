سعر سهم أسمنت اليمامة (3020) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 12-01-2026

قفز سعر سهم البنك السعودي الأول (1060) للجلسة الثانية على التوالي، متأثراً بارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما أكسبه زخماً إيجابياً يساعده على مهاجمة مستوى المقاومة المحوري والعنيد 32.95 ريال، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 32.95 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 34.90 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد